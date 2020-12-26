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Ekonomi 2021'de bilirkişi ücret tarifesi ne kadar olacak?
Ekonomi

2021'de bilirkişi ücret tarifesi ne kadar olacak?

2021'de bilirkişi ücret tarifesi ne kadar olacak? Resmi Gazete'de yayınlanan tarifelere göre en düşük bilirkişi ücret tarifeleri değişti. Yeni yılda bilirkişi ücret tarifesi nasıl olacak? İşte Resmi Gazete’de yayınlanan fiyatlar...

Yeniakit Publisher
2020-12-26 17:57:00 -
2021'de bilirkişi ücret tarifesi ne kadar olacak?

Resmi Gazete'de yayınlanan tarifelere göre en düşük bilirkişi ücreti 240 lira, en yüksek bilirkişi tarifesi ise 640 lira oldu.

İcra ve iflas daireleri ve satış memurlukları, sulh hukuk ve tüketici mahkemeleri, icra hukuk ve icra ceza mahkemeleri, başsavcılıklarda yürütülen soruşturmalar ve sulh ceza hakimliklerinde görüşülen işler için bilirkişiye ödenecek ücret 240 lira olacak.

Aile, iş ve kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için 320 lira, asliye hukuk mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri ve asliye ceza mahkemeleri için ödenecek bilirkişi ücreti ise 400 lira olarak açıklandı.

Asliye ticaret ile fikri ve sınaî haklar mahkemeleri ile ağır ceza mahkemelerinde görülecek davalar için bilirkişi ücreti 485 lira olurken, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görülen davalar için bilirkişi ücreti olarak 510 lira talep edilecek.

En pahalı bilirkişi ücreti olan 640 lira ise Yargıtay ve Danıştay'da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için talep edilecek.

Bilirkişi kimdir, ne iş yapar?

Bilirkişi, hakim veya savcının hukuki bilgisi dışında, çözümü uzmanlık, özel veya teknik bilgi gerektiren durumlarda başvurulan, o konunun uzmanı kişilere hukuk dilinde verilen addır. Bilirkişiler konunun uzmanı şahıslar olabileceği gibi, o konu ile ilgili kurumlar da olabilir.

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