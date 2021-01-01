2021’de Aşure günü ne zaman?

20 Ağustos tarihinde Hicri yılbaşı başladı ve Muharrem ayının içerisine girilmiş oldu. Aşure günü Hicri takvimin 10. Muharrem günü olarak bilinmektedir. Aşure gününde evlerde aşureler pişer ve komşularla birlikte paylaşılarak yenir.

Aşure günü ne zaman?

Aşure Günü her yıl geleneksel olarak kutlanmaktadır. Aşure Günü, 29 Ağustos 2020 tarihinde idrak edilmeye başlandı. Muharrem ayı ise 28 gün sürecek ve buna göre 17 Eylül günü bitecek. 2021 yılında ise Muharrem ayının onuncu gününde idrak edilen aşure günü 18 Ağustos tarihinde idrak edilecek.

Aşure günü ne anlama gelir?

Aşure, Arapça’dan on anlamına gelen "aşara" kelimesinden gelmektedir. Aşure günü, Sami dilleri arasında ortak kelime olduğu düşünülür. Aşure günü, Musevilik’te Büyük Keferat Günü için kullanılır.

Muharrem ayının 10. gününde Hz. Hüseyin ile birlikte olan 72 kişi Yezid’in Ordusu tarafından katledilmiş ve bugün pek çok yeni gelişme de yaşanmıştır. Hz. Adem’in işlediği günah sonrası tevbesinin kabul edilmesi, Hz. İdris’in diri olarak göğe yükselmesi, Hz. Nuh’un gemisinin tufandan kurtulması, Hz. Musa’nın Kızıldeniz’i geçerek İsrailoğulları’nı firavundan kurtarmasıdır.