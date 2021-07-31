2021 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?
YKS tercihleri başladı mı? 26-27 Haziran tarihlerinde yapılan YKS’nin merakla beklediği sonuçlar açıklandı. Adaylar tercih işlemlerinin ne zaman başladığını araştırmaya başladı. Peki, 2021 YKS tercih işlemleri nerede ne zaman yapılacak? 2021 YKS tercihleri ne zaman ayın kaçında başlayacak?
Üniversite sınavı 26-27 Haziran tarihlerinde yapıldı. Adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyordu. 4 Ağustos’ta açıklanması gereken sonuçlar 28 Temmuz’da ilan edildi. Peki, tercih işlemleri ne zaman yapılacak?
2021 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?
Üniversite sınav sonuçları açıklandı. Tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. YKS tercih işlemleri 6-14 Ağustos tarihlerinde ÖSYM Aday Öğrenci sayfası üzerinden yapılabilecek.
YÖK, üniversite adaylarının tercihlerini kolaylıkla yapması için YÖK Atlas web sitesi üzerinden 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları gibi bilgileri adaylarla paylaşıyor.