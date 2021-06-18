2021 YKS sınavında HES kodu zorunlu mu? YKS sınavında yanında bulunması yasak olanlar neler?
Milyonlarca öğrencinin üniversite eğitimine başlayabilmek için katılacağı YKS sınavına sayılı günler kaldı. ÖSYM tarafından düzenlenen 2021 YKS'ye katılacak adaylar sınavdan önce sınavda nelerin gerekli olduğunu araştırıyor. YKS sınavına HES kodu zorunlu mu? YKS sınavında yanında neler bulundurulması gerekir? İşte 2021 YKS sınavı öncesi adayların bilmesi gereken bilgiler...
Üniversite hayali kuran öğrenciler için ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavı 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınava az bir süre kala adaylar YKS sınavında nelerin gerektiğini araştırıyor.
2021 YKS sınavında HES kodu zorunlu mu?
2021-YKS için HES Kodu zorunludur. Adaylarımız HES Kodu bilgisini e-Devlet üzerinden, Hayat Eve Sığar uygulamasından ya da SMS yoluyla alabileceklerdir. Adaylar HES Kodu bilgisini e-Devlet üzerinden, Hayat Eve Sığar uygulamasından ya da SMS yoluyla alabileceklerdir. Detaylı bilgi için Hayat Eve Sığar web adresini (https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/hes.html) ziyaret ediniz.
YKS sınavında yanında bulunması yasak olanlar neler?
Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:
1) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)
2) Nüfus Cüzdanı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış
pasaportun aslı (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport
dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi
Kartlar, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar
geçerli olan “fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu”
Geçici Kimlik Belgesi’nin geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)
Sınava girişte fotoğrafsız kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmemektedir. Bu nedenle Nüfus Cüzdanı
veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adayların fotoğraflı Türkiye
Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir.