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Eğitim 2021 YKS başvuru ücreti ne kadar?
Eğitim

2021 YKS başvuru ücreti ne kadar?

2021 YKS başvurusu ne zaman? 2021 YKS başvuruları 4 Şubat’ta başladı. Milyonlarca adayın beklediği 2021 YKS kılavuzu yayımlandı. Peki, 2021 YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS ücreti nasıl ödenecek 2021?

Yeniakit Publisher
2021-02-04 10:16:00 -
2021 YKS başvuru ücreti ne kadar?

YKS'nin ilk oturumu olan temel Yeterlilik Testi'nin 26 Haziran'da, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi'nin (YDT) 27 Haziran'da gerçekleştirilecek. YKS 2021 başvuruları 4 Şubat'ta başlayıp 2 Mart'ta sona erecek. Adaylar 2021 YKS başvuru ücretini araştırmaya başladı. Peki, 2021 YKS başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

2021 YKS başvuru ücreti ne kadar?

YKS 2021 başvurularını ÖSYM AİS ya da E devlet üzerinden yapabilirsiniz. Başvurular 4 Şubat-2 Mart arasında kabul edilecek. Başvuru işlemi öncesinde HES kodu edinmeniz gerekiyor. Pandemi sebebiyle sınava başvuracak adayların sisteme hes kodlarını yüklemeleri gerekiyor. Kayıt işleminin ardından adaylar ücretlerini ödemek durumunda. Adaylar 2021 YKS ücretinin ne kadar olduğunu merak ediyor.

YKS Sınav Ücretleri TYT/AYT/YDT her biri için 90,00 TL. Ücretlerin 3 Mart 2021’e kadar ödenmesi gerekiyor. Geç başvurular 17-18 Mart 2021 tarihinde alınacak. Geç başvuru ücreti ise yüzde 50 artırımlı olarak alınacak.

2020-TYT Puanı 200 ve Üzeri Olan ve Bu Puanını 2021-YKS’nin Hiçbir Oturumuna Girmeden, 2021-YKS’de Merkezi Yerleştirmede veya Özel Yetenek Sınavıyla Yerleştirmede Kullanmak İsteyen Adaylar İçin 2021-YKS Başvuru Ücreti: 25,00 TL'dir. Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda Başvuru Ücreti, %50 artırımlı olarak Geç Başvuru Günlerinde ödenmelidir.

2021YKS KILAVUZU İÇİNTIKLAYINIZ

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