2021 YKS başvuru kılavuz yayımlandı mı?
YKS başvuruları başladı mı? Üniversite sınavına hazırlanan adaylar başvuruların ne zaman başlayacağını, 2021 yılı kılavuzunun yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. Peki, 2021 YKS kılavuzu yayınlandı mı? YKS kılavuzu ne zaman yayımlanacak?
2021 YKS kılavuzu | Üniversite sınavına hazırlananlar YKS başvurularının ne zaman nasıl yapılacağını ve başvuru kılavuzunun yayımlanıp yayımlanmadığını araştırıyor. Peki, YKS kılavuzu ne zaman açıklanacak?
2021 YKS başvuru kılavuz yayımlandı mı?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'nin ilk oturumu olan temel Yeterlilik Testi'nin 26 Haziran'da, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi'nin (YDT) 27 Haziran'da gerçekleştirileceğini belirtti.
YKS başvuruları 4 Şubat-2 Mart tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM Başkanı Aygün, "Sınava ilişkin ayrıntılı bilgileri 2021-YKS kılavuzunda vereceğiz. Adaylarımızın ÖSYM'nin sitesinden erişebilecekleri kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz" dedi.
2021 YKS kılavuzu henüz yayımlanmadı. Başvuruların açılmasıyla birlikte kılavuzda erişime açılacaktır.