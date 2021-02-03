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Eğitim 2021 YKS başvuru e devletten mi yapılacak?
Eğitim

2021 YKS başvuru e devletten mi yapılacak?

2021 YKS ne zaman? 2021 YKS başvurularının ne zaman nasıl yapılacağı merak konusu. YKS başvuruları online mı yapılıyor? YKS başvuruları e devletten mi yapılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-02-03 10:13:00 -
2021 YKS başvuru e devletten mi yapılacak?

YKS başvuru ekranı | 2021 yılında YKS 26-27 Temmuz tarihlerinde yapılacak. YKS başvuruları ise 4 Şubat-2 Mart tarihleri arasında alınacak. Peki, YKS başvuruları nasıl nereden yapılacak?

2021 YKS başvuru e devletten mi yapılacak?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne ÖSYM AİS mobil uygulaması veya ais.osym.gov.tr üzerinden e-Devlet ile kayıt ol seçeneğine tıklayarak kayıt olabilecek ve sınav başvurularını yapabilecek. e-Devlet kayıtları için adaylarımızın PTT şubelerinden şifrelerini temin etmeleri gerekiyor” dedi.

E DEVLET YKS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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