2021 YKS başvuru e devletten mi yapılacak?
2021 YKS ne zaman? 2021 YKS başvurularının ne zaman nasıl yapılacağı merak konusu. YKS başvuruları online mı yapılıyor? YKS başvuruları e devletten mi yapılıyor?
YKS başvuru ekranı | 2021 yılında YKS 26-27 Temmuz tarihlerinde yapılacak. YKS başvuruları ise 4 Şubat-2 Mart tarihleri arasında alınacak. Peki, YKS başvuruları nasıl nereden yapılacak?
2021 YKS başvuru e devletten mi yapılacak?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne ÖSYM AİS mobil uygulaması veya ais.osym.gov.tr üzerinden e-Devlet ile kayıt ol seçeneğine tıklayarak kayıt olabilecek ve sınav başvurularını yapabilecek. e-Devlet kayıtları için adaylarımızın PTT şubelerinden şifrelerini temin etmeleri gerekiyor” dedi.