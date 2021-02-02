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Eğitim 2021 YKS, ALES, DGS, KPSS, YÖKDİL başvuruları ne zaman?
Eğitim

2021 YKS, ALES, DGS, KPSS, YÖKDİL başvuruları ne zaman?

ÖSYM sınav takvimi 2021: ÖSYM ile DGS, KPSS, YKS, YÖKDİL, ALES başvuru ve sınav tarihleri belli oldu! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen sınavlara girecek olan öğrencilerin gündeminde ÖSYM sınav takvimi yer alıyor. 2021 YKS, ALES, DGS, KPSS, YÖKDİL başvuruları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-02-02 21:27:00 -
2021 YKS, ALES, DGS, KPSS, YÖKDİL başvuruları ne zaman?

2021 yılında gerçekleştyirilecek lisansüstü eğitim, yabancı dil tespit ve kamu ataması sınavlarından bazılarının başvuruları bugün başlıyor! ÖSYM 2021 sınavları ne zaman?

ÖSYM 2021 sınavları ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan son açıklamada ÖSYM sınav takvimi yayınlandı. Böylelikle YÖKDİL 28 Mart 2021, ALES 2 Mayıs 2021, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik 1 Ağustos 2021, DGS 11 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak.

ÖSYM sınav takvimi ve başvuru tarihleri aşağıda yer alırken haberimizden sınavlarla alakalı olarak merak ettiğiniz bilgilere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

ALES

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

SINAV: 02.05.2021

BAŞVURU: 12.03.2021- 22.03.2021

DGS

Dikey Geçiş Sınavı

2021-DGS

SINAV: 11.07.2021

BAŞVURU: 21.05.2021-31.05.2021

YDS

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

2021-YDS/1

SINAV: 18.04.2021

BAŞVURU: 25.02.2021-08.03.2021

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

2021-YDS/2

SINAV: 10.10.2021

BAŞVURU: 20.08.2021-31.08.2021

YKS

Yükseköğretim Kurumları Sınavı

2021-YKS 1. Oturum (TYT)

SINAV: 26.06.2021

BAŞVURU: 04.02.2021-02.03.2021

2021-YKS 2. Oturum (AYT)

SINAV: 27.06.2021

BAŞVURU: 04.02.2021-02.03.2021

2021-YKS 3. Oturum (YDT)

SINAV: 27.06.2021

BAŞVURU: 04.02.2021-02.03.2021

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN

SINAV: 07.08.2021

BAŞVURU: 28.05.2021- 14.06.2021

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN

SINAV: 08.08.2021

BAŞVURU: 28.05.2021- 14.06.2021

2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

SINAV: 15.08.2021

BAŞVURU: 28.05.2021- 14.06.2021

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