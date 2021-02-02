2021 YKS, ALES, DGS, KPSS, YÖKDİL başvuruları ne zaman?
ÖSYM sınav takvimi 2021: ÖSYM ile DGS, KPSS, YKS, YÖKDİL, ALES başvuru ve sınav tarihleri belli oldu! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen sınavlara girecek olan öğrencilerin gündeminde ÖSYM sınav takvimi yer alıyor. 2021 YKS, ALES, DGS, KPSS, YÖKDİL başvuruları ne zaman?
2021 yılında gerçekleştyirilecek lisansüstü eğitim, yabancı dil tespit ve kamu ataması sınavlarından bazılarının başvuruları bugün başlıyor! ÖSYM 2021 sınavları ne zaman?
ÖSYM 2021 sınavları ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan son açıklamada ÖSYM sınav takvimi yayınlandı. Böylelikle YÖKDİL 28 Mart 2021, ALES 2 Mayıs 2021, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik 1 Ağustos 2021, DGS 11 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak.
ÖSYM sınav takvimi ve başvuru tarihleri aşağıda yer alırken haberimizden sınavlarla alakalı olarak merak ettiğiniz bilgilere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
ALES
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
SINAV: 02.05.2021
BAŞVURU: 12.03.2021- 22.03.2021
DGS
Dikey Geçiş Sınavı
2021-DGS
SINAV: 11.07.2021
BAŞVURU: 21.05.2021-31.05.2021
YDS
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
2021-YDS/1
SINAV: 18.04.2021
BAŞVURU: 25.02.2021-08.03.2021
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
2021-YDS/2
SINAV: 10.10.2021
BAŞVURU: 20.08.2021-31.08.2021
YKS
Yükseköğretim Kurumları Sınavı
2021-YKS 1. Oturum (TYT)
SINAV: 26.06.2021
BAŞVURU: 04.02.2021-02.03.2021
2021-YKS 2. Oturum (AYT)
SINAV: 27.06.2021
BAŞVURU: 04.02.2021-02.03.2021
2021-YKS 3. Oturum (YDT)
SINAV: 27.06.2021
BAŞVURU: 04.02.2021-02.03.2021
KPSS
Kamu Personel Seçme Sınavı
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN
SINAV: 07.08.2021
BAŞVURU: 28.05.2021- 14.06.2021
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN
SINAV: 08.08.2021
BAŞVURU: 28.05.2021- 14.06.2021
2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
SINAV: 15.08.2021
BAŞVURU: 28.05.2021- 14.06.2021