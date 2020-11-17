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Aktüel 2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Aktüel

2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Hazine ve Maliye Bakanlığının bütçesinin görüşmelerine başlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 10:30:44 -
2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın uzun süre Plan ve Bütçe Komisyon başkanlığını yürüttüğünü anımsatarak, yeni görevinde başarılar diledi.

Kovid-19 nedeniyle bütçe görüşmeleri sırasında konuşmacı sayıları ve sürelerinin sınırlandırılmasının doğru olacağını ifade eden Yılmaz, her parti grubuna komisyon üye sayısının iki katı konuşmacı eklenmesi ve konuşma sürenin 5 dakikayla sınırlandırılmasını komisyonun oylarına sundu. Öneri kabul edildi.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Yılmaz'ın kabul edilen önerisinin uygulamada sıkıntı yaratacağını savundu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Kovid-19 nedeniyle milletvekillerinin, konuşmalarını maskelerini çıkarmadan yapmasını önerdi.

Komisyonda, Hazine ve Maliye Bakanlığının yanı sıra Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bütçeleri görüşülecek.

Bakan Elvan, sunumuna başladı.

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