2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 1 Ocak 2021'den itibaren, gıdalarda trans yağ içeriğinin yüzde 2'nin üzerinde olmasına izin verilmeyeceğini belirterek, "Ülkemizde trans yağ ile ilgili uygulamaya, Avrupa Birliği'nden 3 ay önce geçilmiş olacaktır." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Pakdemirli, bu yıl bitkisel üretimin 124 milyon ton olarak gerçekleştiğini söyledi.

Pakdemirli, tohumculuk sektörüne son 18 yılda 2,4 milyar liralık destek sağladıklarına dikkati çekerek, geçen yıl tohum ihracatının 149 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Koruma altına alınan 26 büyük ova ile toplam 291 büyük tarımsal ovayı sit alanı ilan ettiklerine işaret eden Pakdemirli, korunan ova sayısını 300'e çıkarmak için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Pakdemirli, tarımsal hava tahmini mobil uygulamasının yüzde 80 tamamlandığının altını çizerek, yıl sonunda hizmete sunulacağını aktardı. Pakdemirli, denizcilik sektöründe ihtiyaç duyulan meteorolojik bilgilerin sunulması amacıyla hazırlanan Piri Reis Denizcilik internet sayfasının da yıl sonunda hizmete gireceğini bildirdi.

Yem bitkilerine, bu yıl 791 milyon lira destek ödemesi yapıldığını belirten Pakdemirli, yem bitkisi ekiliş alanlarının arttığını vurguladı.

Pakdemirli, bu yıl 1,1 milyon gıda denetimi yapıldığının altını çizerek, "Özellikle pandemi sürecinde kontrollerimizi daha da artırdık. 2020 yılında taklit tağşiş yapan firmaları 5 kez kamuoyuna duyurduk. Ambalajlı gıdaların etiketinde enerji ve besin ögelerinin miktarının belirtilmesi ile toplu tüketim yerlerinde alerjen bildirimini 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren zorunlu hale getirdik. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren, gıdalarda trans yağ içeriğinin yüzde 2'nin üzerinde olmasına izin verilmeyecektir. Ülkemizde trans yağ ile ilgili uygulamaya, Avrupa Birliği'nden 3 ay önce geçilmiş olacaktır." diye konuştu.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, bugüne kadar 11 bin 554 projeye, 3,14 milyar lira hibe desteği sağladıklarına işaret eden Pakdemirli, "2020 yılında 13. etap kapsamında, şu ana kadar 210 milyon lira hibe desteği ödedik. 581 proje tamamlanarak faaliyete geçmiştir. 2 bin 216 projeye 681 milyon lira hibe desteği vereceğiz. Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı I (IPARD) ve IPARD-II kapsamında sözleşmesi imzalanan 16 bin 569 proje ile yatırımcılara yaklaşık 4,3 milyar lira hibe desteği ödedik." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, bitkisel ürün sigortası bünyesindeki ağaç fidan sigortasında, çay, çam fıstığı ve sumak ürünlerinin teminat altına alındığını anımsatarak, 2021'den itibaren narenciye ve üzüm için sıcak hava zararının da teminat kapsamına alınacağını söyledi.

Türkiye'nin dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ilk üç ülke arasında olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, "2020 yılı sonu itibarıyla orman varlığımızın 22,9 milyon hektar olmasını ve ülkemiz yüz ölçümünün yüzde 29,4'ünü kaplamasını hedeflemekteyiz." dedi.

- "İlk kez orman yangılarıyla mücadele için İHA'ları kullanmaya başladık"

Pakdemirli, yangına ilk müdahale süresini 12 dakikaya düşürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"2020 yılında orman yangınlarıyla mücadele hizmetlerinde 27 su atar helikopter, 2 amfibik uçak, 1 insansız hava aracı, 6 idari helikopter olmak üzere, toplam 2 bin 597 adet taşıt kullanıyoruz. Ormanlarımızı 776 kuleden 7 gün 24 saat gözetliyoruz. 117 gözetleme kulesinde 254 kamera kullanıyoruz. Ayrıca, insansız gözetleme kulelerini hizmete aldık. Projenin tamamlanmasıyla 2023 yılına kadar, yıllık 60 milyon lira tasarruf sağlamış olacağız. Ülkemizde askeri amaçlar dışında ilk kez orman yangılarıyla mücadele için İHA'ları kullanmaya başladık."

2021'in su ve sulama yatırımlarında hamle yılı olacağının altını çizen Pakdemirli, şöyle konuştu:

"2021 yılında su yatırımlarına ayrılan ödenek, 2020 yılı sene başına göre yaklaşık 2,4 kat daha fazladır. Bu kapsamda GAP ve KOP başta olmak üzere sulama yatırımlarını hızlandırarak verimli topraklarımızın bereketine bereket katacağız. 81 ilimiz için hazırladığımız İçmesuyu Eylem Planları ile 2040, 2050 ve 2071 yıllarına kadar içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedefi doğrultusunda, şehirlerimize memba kalitesinde içme suyu temin çalışmalarımız devam etmektedir. Hidroelektrik enerjide yıllık 106 milyar kilovatsaat olan üretim potansiyelimizi, 2020 yılı sonunda yıllık 110 milyar kilovatsaate, 2023 yılında ise yıllık 135 milyar kilovatsaate ulaştıracağız."

Pakdemirli, tamamlandığında sınıfında dünyanın en yüksek 3. büyük barajı olacak Yusufeli Barajı'nın milli ekonomiye yıllık 1,6 milyar lira katkı sağlayacağına işaret ederek, ekim ayı sonu itibarıyla barajın yüzde 85'nin tamamlandığını aktardı. Pakdemirli, 2023'e kadar yer üstü barajlarının yapılamadığı coğrafyalarda

100'ün üzerinde yer altı barajı inşa etmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.



(Sürecek)





