2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tarihi gerçeklere ve uluslararası hukuka göre haklı olan davasında ve vatan savunmasında Azerbaycan’ın yanında yer almaya devam edecektir." dedi.

Şentop, TBMM Başkanlığının 2021 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki sunumunda, tarihin önemli kavşak noktalarından birinden geçilen müstesna bir döneme, sadece milletin değil, bütün dünyanın şahitlik ettiğini belirtti.

Bu dönemin, siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel yapıların, kavramların, kuralların, kurumların, toplumların, devletlerin, coğrafyaların yeniden şekillenmeye başladığı, teknolojinin büyük dönüştürücü etkisinin adeta kontrolü ele aldığı bir dönem olduğunu kaydeden Şentop, bu gelişmenin, sadece para ve ekonomik varlıkların küreselleşmediğini, aynı zamanda insan hareketlerinin, kültürlerin, sorunların, hatta hastalıkların da küreselleştiğini gösterdiğini söyledi.

Şentop, "Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yılın son günlerinde Çin’de başlayan bir virüs salgını bütün dünyayı etkisi altına alırken, içinde bulunduğumuz bu büyük değişim sürecine de bir anlamda 'katalizör' etkisi yaptı. Bu salgın, değişim sürecinin hızını sadece nicelik bakımından artırmakla kalmadı, mahiyetini de değiştirmeye başladı. Geldiğimiz noktada salgının psikolojik, sosyolojik, siyasi, ekonomik, ticari, kültürel ve diğer birçok alandaki etkilerini hep birlikte hissetmeye ve müşahede etmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgınının ortaya çıkardığı olumsuz etkiye rağmen alınan tedbirlerle Meclisin çalışmalarını aksatmadan, yoğun bir yasama dönemi geçirdiklerine işaret eden Şentop, milletvekillerinin, Genel Kurul çalışmaları, komisyon ve basın toplantılarını sağlıklı ortamlarda gerçekleştirebilmeleri için gerekli önlemlerin derhal, dikkatle ve titizlikle alındığını kaydetti.

Türkiye'nin, tarihi boyunca bölgesinde, dünyada barış ve istikrarı korumak için mücadele eden, uluslararası sorunların çözümünde yapıcı ve uzlaştırıcı rol üstlenen bir ülke olduğunu vurgulayan Şentop, "Cumhuriyet'in ve demokrasinin teminatı olan Meclisimiz ise gerek ülke içerisinde, gerekse bölgesel ve küresel planda barış, huzur ve refahın korunması için üzerine düşen her türlü görevi bu zamana kadar dikkatle yerine getirmiştir ve bundan sonra da yerine getirmeye devam edecektir." dedi.



- "Bizler bu coğrafyada her zaman kalıcı barıştan yana olduk"



TBMM Başkanı Şentop, Ermenistan ordusunun geniş kapsamlı saldırıları ve Azerbaycan’daki sivil yerleşim birimlerini hedef alan provokasyonlarıyla başlayan çatışmaların, zaman zaman alınan ateşkes kararlarına rağmen, kesintisiz olarak devam ettiğini dile getirerek, son olarak geçen gün ABD’nin girişimiyle alınan ateşkes kararının da başlangıcından dakikalar sonra Ermenistan’ın sivilleri hedef alan saldırılarıyla ihlal edildiğine işaret etti.

Şentop, şöyle devam etti:

"Yine almakta olduğumuz acı haberler, dün itibarıyla Ermenistan'ın başta Terter şehri olmak üzere sivil hedeflere yönelik saldırıların devam etmekte olduğunu göstermiştir. Daha önce çeşitli platformlarda, bu kapsamda Bakü’de Azerbaycan Milli Meclisinde ve insanlık suçlarına şahitlik eden Gence’de de ifade ettiğim gibi, sivillere yönelik bu saldırıları şiddetle kınadığımızı bir kez daha huzurunuzda ifade etmek istiyorum. Bu saldırılarda şehit olan bütün kardeşlerimizi rahmetle anıyor, gazilere Cenabıhak'tan acil şifalar niyaz ediyorum; Birleşmiş Milletler kararları başta olmak üzere, birçok uluslararası kuruluşun kararlarında kabul ve ilan edildiği üzere, Ermenistan işgali altındaki vatan topraklarını kurtarmak için kahramanca çarpışan Azerbaycan Ordusu'na muvaffakiyetler diliyorum.

Türkiye ve Azerbaycan, dünyada iki ülke arasında benzeri olmayan bir şekilde, 'Tek millet, iki devlet' anlayışıyla yakın bir ilişkiye sahiptir. Buradan tekrar ifade etmek isterim ki; Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tarihi gerçeklere ve uluslararası hukuka göre haklı olan davasında ve vatan savunmasında Azerbaycan’ın yanında yer almaya devam edecektir. Bizler bu coğrafyada her zaman kalıcı barıştan yana olduk. Adalete ve hukuka olan inancımızla, Doğu Akdeniz’de ihdas edilen gerginliği diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak çözmekten yanayız. İçinde bulunduğumuz coğrafyanın kalıcı barışa kavuşması kararlı duruşumuzu devam ettirmemizi zorunlu kılıyor."

-"Milli meselelerde asla ihtilafa düşemeyiz"

TBMM'nin, uluslararası sorunların ve meydan okumaların tamamında, yerinde ve zamanında tavır alarak, etkili bir duruş sergilediğini bildiren Şentop, "Meclisimiz, milletimize, devletimize, demokrasimize ve bağımsızlığımıza yönelen her türlü saldırı karşısında ülkemizin sınırlarını ve milletimizin güvenliğini korumak, istiklalimize sahip çıkmak ve demokrasimizi yaşatmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da görevini yapmaya kararlılıkla devam edecektir. Bilinmelidir ki bizler, gazi Meclisin şerefli mensupları olarak tali meselelerde ihtilafa düşsek dahi, milli meselelerde asla ihtilafa düşemeyiz. Yüce Meclisimizin açılışının 100. yıl dönümünde milletimizin de bizden beklentisi, fikir ve telakki farklılıklarımıza rağmen bu yolda mutabakatla hareket etmemiz, milli çıkarlarımızın tahakkuku için el birliği yapmamızdır. Fikir ayrılıklarımız, ülkemiz ve milletimiz için en doğruya, en faydalıya ulaşmak için ortaya koyduğumuz çabaların bir göstergesidir." değerlendirmelerinde bulundu.



Şentop, siyasi rekabet ile ülkeye ve millete hizmet yarışı arasındaki çizginin en iyi korunduğu yer olan Meclisin, yeni yasama yılında da kritik konularda bir araya gelerek, ortak hareket edebilme şeklindeki hayati yaklaşımını sürdüreceğine inandığını söyledi.

(Sürecek)





