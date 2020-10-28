2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İstiklal Savaşı'nda tam bağımsızlık idealinin ve milli mücadelenin karargahı olan TBMM, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında da bombalar altında, milletvekillerimiz ve çalışma arkadaşlarımızla görevini kahramanca sürdürerek demokrasi mücadelemizin merkez üssü olduğunu göstermiştir." dedi.



Şentop, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Meclis Başkanlığının 2021 yılı bütçesinin sunumunu yaptı.

Bu yıl, milli mücadelenin ve milli iradenin tecelligahı olan Meclis'in açılışının 100. yılı olduğunu anımsatan Şentop, "Yüce Meclisimiz, dünya parlamentoları arasında 'gazi' unvanını taşıyan yegane parlamentodur. İstiklal Savaşı'nda tam bağımsızlık idealinin ve milli mücadelenin karargahı olan TBMM, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında da bombalar altında, milletvekillerimiz ve çalışma arkadaşlarımızla görevini kahramanca sürdürerek demokrasi mücadelemizin merkez üssü olduğunu göstermiştir. 'Ya istiklal, ya ölüm' şiarı bir kez daha tecelli etmiş, Meclisimiz ikinci kez 'gazi Meclis' unvanını almıştır." diye konuştu.

Şentop, yüz yıldır var olan Meclisin, milletin azmi ve milli mücadele ruhuyla vücut bulduğunu vurgulayarak, "Yüzyıllar boyunca da aynı kararlılık ve azimle ayakta kalacaktır. İçinde bulunduğumuz bu mukaddes çatı altında yeni yasama döneminde de milletimize hizmet etme imkanına sahip olduğumuz için iftihar ediyoruz." ifadelerini kullandı.



TBMM’nin açılışının 100. yılını, anlam ve önemine yakışır şekilde kutlamak için kapsamlı hazırlıklar yapıldığını anımsatan Şentop, Kovid-19 nedeniyle resmi kabul ve anma programlarının bir kısmını, ülke genelinde çocukların ve milyonlarca vatandaşın geniş katılımıyla yapmayı planladıkları kutlama faaliyetlerinin çok büyük bir bölümünü ertelemek ya da iptal etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Şentop, "Bununla birlikte, Gazi Meclisimizi şanına yaraşır şekilde anmak kadar, gelecek nesillere en doğru şekilde anlatmanın taşıdığı önemin de farkında olarak; 100. yıl etkinlikleri kapsamında kalıcı eser niteliği taşıyan pek çok çalışmayı gerçekleştirdik ve bazı projeler başlattık." dedi.



Bu kapsamda yapılan faaliyetleri anlatan Şentop, şunları kaydetti:

"Bu gibi tarihe iz bırakacak kültürel, bilimsel, sanatsal faaliyet ve eserlerin icrasına ve kamuoyu ile paylaşılmasına 2020 yılının kalan kısmında ve 2021 yılında da devam edeceğiz. Meclisimizin 100. yıl coşkusunu yansıtacak nitelikte mümkün olduğunca fazla eseri milletimizin istifadesine sunacağız.

İçinde bulunduğumuz yılın, TBMM’nin açılışını müteakip bir asırlık bir zaman diliminin tamamlandığı çok anlamlı bir dönüm noktasına denk gelmesi vesilesiyle yüce Meclisin faaliyetlerini sürdürebilmesi için canla başla gayret gösteren bütün çalışma arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyor; Meclisimizin nice yüzyıllara güç ve kudretle ulaşmasını, ilelebet var olmasını Cenabıhak’tan niyaz ediyorum. Ayrıca yüce Meclisimizin açılışından bugüne, bu mukaddes çatı altında görev yapan, ilk Meclis Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bütün milletvekillerimizi, siyasetçilerimizi, devlet adamlarımızı şükran ve minnetle anıyorum. Vefat edenlere Cenabıhak’tan rahmet, hayatta olanlara sıhhat, afiyet ve hayırlı uzun ömürler diliyorum."

(Sürecek)