2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM (AA) - AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, "Genç girişimcilere destek veren AK Parti'dir. Her ilde üniversite açan parti yine AK Parti'dir. Öğrenciler daha önce yurtlardaki 12 kişilik koğuşlarda kalıyordu. Şimdi otel konforunda yurtlar açıldı." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor.



AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Türkiye'nin bir spor ülkesi olması için önemli adımların atıldığını, ülke genelinde açılan spor tesisleriyle yeni bir bakış ve vizyon ortaya konulduğunu söyledi.

Gençleri en büyük zenginlik kaynağı olarak gördüklerini belirten Aydın, ülke sporu ve Türk gençliğinin gelişimi için çaba harcadıklarını anlattı.

Aydın, Antalya'nın spor tesisi ve müsabakalarıyla lokomotif görevi yürüttüğünü, kanodan futbola birçok alanda ev sahipliği yaptığını kaydetti.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, "Türkiye'de yapılan araştırmada gençlerin yüzde 76'sı yurt dışına çıkmak istiyor. Bu gençler kendilerini mutsuz hissediyor. Bu beyin göçü anlamına geliyor. Bu konuyla ilgili gerçek anlamda bazı adımların atılması gerekiyor." diye konuştu.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, spor kulüplerinin gelirlerine değinerek, Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen ve iptal edilen müsabakalar dolayısıyla kulüplerin ticari olarak zor günler geçirdiğini aktardı.

Öztürk, amatör spor kulüplerinin bu süreçten çok daha olumsuz etkilendiğine işaret ederek, kulüplerin önemli gelirleri arasında yer olan reklam ve sponsor geliri dağılımının da bir kurala bağlanmasını istedi.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Türkiye'nin nüfusunun büyük bölümünün gençlerden oluştuğunu anımsatarak, bunun stratejik açıdan çok büyük önem teşkil ettiğine dikkati çekti.

Gençlerin sanat, bilim ve ahlaki değerlerle donatılması gerektiğini kaydeden Kılavuz, uyuşturucuyla mücadelede de topyekun ve sonuç alıcı politikaların hayata sokulması gerektiğini söyledi.

Kılavuz, genç girişimcilere desteklerin arttırılması, engelli ve sokakta yaşayan gençlerin topluma kazandırılması gerektiğini belirterek, suç önleyici tedbirlerin alınmasını istedi. Kılavuz, gençlerin ülke yönetimi ve sivil toplum kuruluşlarında görev yapmasının teşvik edilmesinin de önemli olduğunu vurguladı.

HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, Türkiye'de tek adam sisteminin olduğunu, bu nedenle gençlerin Türkiye'den kaçarak yurt dışında yaşamak istediğini savundu.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin HDP Gençlik Meclisi üyesi gençleri kaçırıp ajanlık yapmaları yönünde tehdit ettiğini ileri sürdü.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adam kaçırmayacağını belirterek, "Adam kaçıranları arıyorsanız, HDP Diyarbakır İl binası önünde çocukları kaçırılan annelere sorun. HDP Diyarbakır İl Başkanlığına gidin." ifadelerini kullandı.

AK Parti iktidarlarının sporu ve sporcuyu her yönüyle destekleyerek tarih yazdığını dile getiren Cora, gençlerin mutsuz olduğu yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Cora, şöyle konuştu:

"Başörtülü öğrencileri üniversite okuma hakkından mahrum bırakan, katsayı nedeniyle üniversite sınavlarında öğrencilere haksızlık yapan AK Parti miydi? Bunları hangi iktidarlar yaptı? Genç girişimcilere destek veren AK Parti'dir. Her ilde üniversite açan parti yine AK Parti'dir. Öğrenciler daha önce yurtlardaki 12 kişilik koğuşlarda kalıyordu. Şimdi otel konforunda yurtlar açıldı. Her ilde kütüphane sayısını arttırdık."











