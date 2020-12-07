2021 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda

TBMM (AA) - İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, "Meclis olarak bir orta vadeli bütçe yapalım. Orta vadeli bir plan ve bunun üzerine Türkiye'ye bir çıkış planı hazırlayalım, sonra da 2021 yılında seçime gidelim." dedi.

Tatlıoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerinde yaptığı konuşmada, bütçelerin demokratik temel hak olduğuna dikkati çekerek, siyasi sistemler ve hükümetlerin meşruluğunun vergi harcamalarının denetlenmesiyle gerçekleştiğini belirtti.

Denetimi yapılmayan harcamaların o harcamayı yapan hükümetlerin meşruluğunu ortadan kaldırdığını dile getiren Tatlıoğlu, "Bütçe yapmak, hükümet etmektir. Bu ne demek? Vergilerin toplanması için yetki alacaksınız ama yaptığınız harcamaların da kuruşuna kadar millete hesabını vereceksiniz. Öngörülerinizin tutmasını sağlayacaksınız. On söyleyip iki çıktığında hükümet etmiş olmuyorsunuz. Bunu tutarlılık içerisinde yaparsanız bütçe yürütmüş ve hükümet etmiş oluyorsunuz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı eleştiren Tatlıoğlu, "Bugün konuşmanızda 2023 hedeflerinden bahsetmenizi beklerdim. 25 bin dolara ne kadar kaldı? 500 milyar dolarlık ihracata ne kadar var? Altı yıl 2023 hedeflerini konuştuk. Nerede bu hedefler? 'Çöpe gitti' dediğimizde bozuluyorsunuz ama milletin bilgisinden bunları gizlememek lazım. Ne oldu Onuncu Kalkınma Planı? Ne oldu On Birinci Kalkınma Planı? Daha başlamadan bitti." değerlendirmesinde bulundu.

Tatlıoğlu, milletin kör ve sağır olmadığını, hükümetin millete saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin 1960 yılından itibaren çok büyük sıkıntılar atlattığını belirten Tatlıoğlu, ancak ilk defa hem Hazine hem de Merkez Bankasının aynı anda boşaldığını söyledi.

İsmail Tatlıoğlu, bu dönemde Türkiye'nin ilk defa hem bütçe açığı hem de cari açığı ayna anda konuştuğuna işaret ederek, "Dünya enflasyonu ve faizi çözdü. Zambiya'dan sonra enflasyonda dünyada ikinci sırada olduk. İçeride ne kadar güçlüyseniz dışarıda o kadar güçlüsünüz. Şimdi, 2020 yılının Türkiyesi 2013 yılının Türkiyesi'nden dışarıda daha güçlüdür diyebilir misiniz? Diyemezsiniz." dedi.

- "2021'de seçime gidelim"

2021 bütçesinin Cumhuriyet tarihinin en düşük profilli bütçesi olduğunu öne süren Tatlıoğlu, erken seçim talebinde bulundu.

Türkiye'nin yeni bir siyasi iklime ihtiyacı olduğunu ifade eden Tatlıoğlu,"Gelin Meclis olarak bir orta vadeli bütçe yapalım. Orta vadeli bir plan ve bunun üzerine Türkiye'ye bir çıkış planı hazırlayalım, sonra da 2021 yılında milli iradeye gidelim, seçime gidelim. Türkiye'yi çıkışa götürecek yeni bir siyasi iklime kavuşalım. Yeni bir siyasi iklim olmaksızın Türkiye'nin buradan çıkış yolunun mümkün olmadığı görülmektedir. Bu fakirlik kapanından ancak siyasal iradenin değişimiyle çıkabiliriz." diye konuştu.

Yapısal tıkanmanın yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla devam ettiğini savunan Tatlıoğlu, adaletin ve liyakatin olmadığı toplumların ilerlemesinin mümkün olmadığını söyledi. Tatlıoğlu, "Sorunlarımızın önemli bir nedeni konuşamamamızdandır. Konuşamayanlar sorunlarını çözemezler ve konuşamayan bir Türkiye sorunlarını çözemiyor. Bunların altında boğuluyoruz. Konuşan bir Türkiye'den korkmamak lazım. İlerlemeci liderlik, konuşan toplum ister. İlerlemeci olmayan liderlik, konuşmalardan korkar ve korkak liderliklerdir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye'nin sorunları giderek ağırlaşıyor"

İYİ Parti grubu adına diğer konuşmayı yapan Samsun Milletvekili Erhan Usta, Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve dış politikaya ilişkin sorunlarının giderek ağırlaştığını öne sürerek, "Öyle görünüyor ki artık Türk milleti bu hükümeti daha fazla taşımak istemiyor. Ben yeni bir siyasetçiyim, bu işlerden çok fazla anlamam ancak 2021 yılında büyük ihtimal bir seçim görülüyor ve bu seçimde hükümet gidecek. Dolayısıyla büyük ihtimalle bu bütçe, sizin son bütçeniz olacaktır." dedi.

Usta, 2021 yılı bütçesinin bir vizyonu bulunmadığını ve Türkiye'nin sorunlarını çözecek programdan yoksun olduğunu iddia etti.

Türkiye'nin bu yıl yüzde 0,9 büyüdüğünü ve fakirlik kapanına girdiğini ileri süren Usta, "Potansiyel büyümesi düşmüş bir Türkiye var. Türkiye yoksullaşıyor, cari açık sorunlarımız artarak devam ediyor. Dünyada enflasyonda ikinci duruma geldik. Teknoloji üretemiyoruz, işsizlikte Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırıyoruz. Çiftçi çok sıkıntıda, tarlasını ekemiyor. Son 15 yılda ekim alanları yüzde 13 azalmış. 2 milyon esnaf kepenk kapatmış. Bu sorunların çözümüne ilişkin bu bütçede hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

AK Parti'den önceki 18 yıllık döneme ilişkin rakamlar paylaşan Usta, Türkiye'nin, 1990'lı yılların bütün zorluklarına rağmen gelişmekte olan ülkelerin ortalamasından daha fazla bir büyüme performansı ortaya koyduğunu söyledi.

Usta, AK Parti'den önceki 18 yıllık dönemde gelişmekte olan ülkelerin ortalama yüzde 3,9, Türkiye'nin ise aynı dönemde yüzde 4 büyüdüğünü belirtti.

Erhan Usta, AK Parti hükümetleri döneminde ise gelişmekte olan ülkelerin ortalama yüzde 5,2, Türkiye'nin ise yüzde 4,9 büyüdüğünü kaydetti.



