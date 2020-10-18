  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 2021 yılı bütçesi, Program Bütçe esaslarına göre hazırlandı. Merkezi Yönetim Bütçesindeki ödenekler, 68 program arasında dağıtıldı
Aktüel

2021 yılı bütçesi, Program Bütçe esaslarına göre hazırlandı. Merkezi Yönetim Bütçesindeki ödenekler, 68 program arasında dağıtıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-18 08:52:35 -
2021 yılı bütçesi, Program Bütçe esaslarına göre hazırlandı. Merkezi Yönetim Bütçesindeki ödenekler, 68 program arasında dağıtıldı
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cephede bozguna uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar patlak verdi
Dünya

Cephede bozguna uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar patlak verdi

Dağlık Karabağ'da kahraman Azerbaycan ordusu karşısında bozguna uğrayan Ermenistan güçleri birbirine düştü. Karabağ'da cephedeki iki Ermeni ..
Aliyev
Dünya

Aliyev "istikamet Şuşa" demişti... Peki o bölge neden bu kadar önemli?

Ermenistan'ın Şuşa'yı işgalinden bu yana 28 yıl geçti. Azerbaycanlılar Şuşa'nın işgalden kurtarılacağı günü heyecanla bekliyor. Peki Azerbay..
Alçak Ermenistan'a desteğini ilan etmişti! Esed düğmeye bastı
Dünya

Alçak Ermenistan'a desteğini ilan etmişti! Esed düğmeye bastı

Suriye rejimine ait hava yolu şirketi Cham Wings'in, Suriye'den Ermenistan'a militan taşıdığı bildirildi.

Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay