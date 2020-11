2021 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2021 yılı bütçesinden 22 milyar lirayı tarımsal desteklemelerde, 17,5 milyar lirayı verimlilik ve gelir artırmak için yatırımlarda kullanacaklarını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Pakdemirli, bakanlığın, 60 araştırma enstitüsü ve bünyesinde çalışan 2000'den fazla araştırmacı ile güçlü bir Ar-Ge altyapısına sahip olduğunu söyledi.

Ar-Ge projelerine sağlanan destekler kapsamında, 2007-2020 yılları arasında yapılan 1896 başvurudan 429 Ar-Ge projesinin destek kapsamına alındığını kaydeden Pakdemirli, desteklenen 343 projenin sonuçlandığını, 86'sının ise devam ettiğini ifade etti.

Pakdemirli, söz konusu projelere toplam 95,3 milyon lira destek ödemesi yapıldığını dile getirerek, "Bakanlığımız, Ar-Ge Destek Programına, 2020 yılı için 21,4 milyon lira bütçe ayırmıştır. Yerli ve milli teknolojiler geliştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemizin ilk yerli ve milli tarla sınıfı diye anılan 105 beygir gücünde, 4 teker tahrikli manevra ve dümenleme kabiliyeti sınıfındaki traktörlere göre iyileştirilmiş Milli Elektrikli Traktör prototipi üretilmiş ve 20 adet için üretime geçilmiştir." diye konuştu.

- "TMO kuru kayısı alımına başladı"



Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) alım yaptığı tüm ürünlerde hasat dönemi öncesinde fiyat açıklayarak üreticileri memnun ettiklerini vurgulayarak, "Bugüne kadar 52 bin üreticiden alımı gerçekleştirilen ürünlerin bedelini, lisanslı depolarda 3 gün, diğer ürünlerde ise 7-10 gün içerisinde ödedik. Cumhuriyet tarihinde ilk kez, TMO, 4 numara kükürtlenmiş kuru kayısı alımına başladı." dedi.

Et ve Süt Kurumu tarafından 2019-2020 yıllarında 259 bin 960 baş hayvan alımı yapılarak 85 bin 965 ton kırmızı et, 8 milyon 362 bin 920 adet kanatlı hayvan alımı yapılarak da 16 bin 278 ton beyaz et üretildiğini kaydeden Pakdemirli, kurum tarafından yetiştiricilere, söz konusu yıllarda, yaklaşık 3 milyar lira ödeme yapıldığını bildirdi.

- "Ekim itibarıyla 752 bin ton yaş çay alımı yapıldı"

Pakdemirli, süt piyasası düzenleme görevi doğrultusunda Et ve Süt Kurumu tarafından, 4 yılda üreticiden alınan 1,1 milyon ton arz fazlası çiğ sütten 92 bin ton yağsız süt tozu üretildiğini, bu kapsamda süt üreticilerine yaklaşık 1 milyar lira ödeme yapıldığını anlattı.

Türkiye'de üretilen yaş çayın yüzde 50-55'inin ÇAYKUR'un 47 fabrikasında işlendiğine dikkati çeken Pakdemirli, ÇAYKUR tarafından geçen yıl 750 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirildiğini söyledi.



Pakdemirli, ekim ayı itibarıyla 752 bin ton yaş çay alımı yapıldığını belirterek, "Yaş çay bedelleri satın almayı takip eden ay içerisinde peşin olarak ödenmektedir. 2019 yılı yaş çay alım bedeli olarak üreticilere 2,6 milyar lira, bu yıl eylül ayı itibarıyla da 1,7 milyar lira ödenmiştir. Çay üreticilerine, bu yıl 245 milyon lira budama tazminatı ödemesi yapılmıştır." şeklinde konuştu.



- "Genç girişimcilere yüzde 50 hibeli 500 milyon liraya varan destek"

Bakanlığın ileriye dönük hedeflerine de değinen Pakdemirli, mera, yaylak ve kışlakların tespitlerinin tamamlanacağını ve 2,5 milyon dekar alanda mera ıslah ve amenajman projeleri yapacaklarını açıkladı.

Pakdemirli, gelecek yıl çiftçilere yaklaşık 200 milyon liralık bireysel sulama hibe desteği yapmayı planladıklarını dile getirerek, "2021-2025 yılları arası 4. dönem kırsal kalkınma destekleri kapsamında yüzde 50 hibe desteği vereceğiz. Bu kapsamda özellikle kadın, genç girişimcilere ve küçük aile işletmelerine yönelik kurutma, dondurma, konserve yapma ve paketleme faaliyetlerinde yüzde 50 hibeli 500 milyon liraya varan hibe desteği vermeyi hedefliyoruz." bilgisini verdi.

Kırsal Alanda Uzman Eller Projesi'ni 81 ilde uygulamaya koymayı ve 200 milyon lira hibe desteği vermeyi hedeflediklerini aktaran Pakdemirli, gelecek yıl lisanslı depoculuk kapsamında, 170 milyon lira hibe desteği ödemesi yapacaklarını ifade etti.



Pakdemirli, gelecek yıl yurt genelinde atıl, boş ve nadas arazilerinde stratejik önem arz eden ürünlerde yazlık ekiliş uygulamasını ülke geneline yayacaklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinde 2023 hedefimiz 8,5 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmalarını tamamlamak. 2023 yılına kadar orman alanlarını genişleterek ülke yüzölçümünün yüzde 30'u olan 23,4 milyon hektara çıkarmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Ağaçlandırma ve erozyonla mücadele faaliyetleri olarak 2021 yılında 100 bin hektar alanda çalışma gerçekleştireceğiz. Erozyonla taşınan toprak miktarını 2023 için yılda 130 milyon tona indirmeyi hedefliyoruz."

Bekir Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 30 metreye kadar yüksek çözünürlüklü rüzgar tahmin sistemini orman yangınlarını söndürme çalışmalarında ilk defa kullanmaya başladıklarının altını çizerek, bu sistem sayesinde harita üzerinden seçilen herhangi bir yangın noktasına ait rüzgar verilerinin 72 saate kadar 1'er saat aralıklarla Türkiye'yi kapsayacak şekilde üretilmesini planladıklarını anlattı.

İstanbul Havalimanı'na, dünyada sayılı havalimanlarında bulunan Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi kurmayı planladıklarını belirten Pakdemirli, 7 güne kadar yayınlanan hava tahmini periyodunu, 2021 sonunda 15 güne çıkaracaklarını söyledi.

Pakdemirli, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce 2012'de 18 baraj ve 72 adet gölet ve bent daha bitirerek depolama sayısını 1617 adede, kapasitesini 180 milyar metreküpe ulaştırmayı planladıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biten sulama tesis sayısını 3 bin 313 adede ve sulamaya açılan alanı 6,9 milyon hektara çıkarmak, toplulaştırmada 44 projeyi daha bitirerek toplamda 307 adede, tescil edilecek alanı 1,3 milyon hektar artırarak 6 milyon hektara, içme suyunda 15 adet daha tesis bitirerek toplam 382 adede, temin edilecek içme suyu miktarını yıllık 4,8 milyar metreküpe çıkarmak, 137 adet daha taşkın kontrol tesisi bitirerek toplam tesis sayısını 10 bin 244 adede çıkarmak hedefimiz olacaktır."

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) olarak 2021'de sertifikalı hububat tohumu satışlarını 240 bin tona çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Pakdemirli, "Damızlık sığır varlığının 33 bin başa, damızlık koyun varlığının 235 bin başa, damızlık sığır satışının 3 bin 390 başa, damızlık koyun satışının 24 bin başa, boğa sperması üretiminin 1 milyon doza, kenevir tohumu üretiminin 80 tona çıkarılmasını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bütçenin yüzde 43'ü tarımsal desteklemeler için kullanılacak"

2019 yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda, Tarım ve Orman Bakanlığının faaliyetlerine ilişkin 45, döner sermaye iş ve işlemlerine ilişkin 8 olmak üzere 53 bulgunun yer aldığına işaret eden Pakdemirli, Denetim Görüşünün Dayanakları bölümlerinde 13'ü bakanlık faaliyetlerine, 3'ü döner sermaye iş ve işlemlerine ait toplam 16 bulguya yer verildiğini bildirdi.

Pakdemirli, bakanlığın, yasama adına denetim faaliyeti yürüten Sayıştay Başkanlığı'nın tespit ve değerlendirmelerine büyük önem verdiğini ifade ederek, tespit edilen bulguların ve önerilerin gereğinin yapılması konusunda tüm teşkilata talimat verildiğini kaydetti.

Bakanlığın 2021 yılı bütçesinin, bir önceki yıla göre yüzde 27,8 artarak 51,5 milyar lira olduğunu aktaran Pakdemirli, "549 milyon lira olan 2020 yılı Bakanlık merkez yatırım bütçesi, 2021 yılında yüzde 155 artışla 1,4 milyar lira olmuştur. 2021 yılı bütçesinin yüzde 43'ü olan 22 milyar lirayı tarımsal desteklemelerde ve yüzde 34'ü olan 17,5 milyar lirayı ise tarımda verimliliği ve geliri artırmak için yatırımlarda kullanılacağız." diye konuştu.

(Bitti)