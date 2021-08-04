2021 YAŞ kararları terfi listesi emekliye sevk edilenler terfi alanlar isim listesi

Son dakika haberi: YAŞ kararları terfi listesi, 2021 YAŞ emekliye sevk edilenler… 2021 YAŞ kararları terfi listesi merak ediliyor. Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının 4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yapılacak. Yüksek Askeri Şura’da 2018’den beri değişmeyen ordunun komuta kademesinin durumu netleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen YAŞ toplantısında, albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları da gözden geçirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

2021 YAŞ kararları terfi ve atamalar

Yaş haddinin yanı sıra bekleme süresini henüz doldurmayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görevine devam etmesi öngörülüyor. Toplantıda görev süresini ve yaş haddini dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın durumu da değerlendirilecek.

Geçen yılki Şura'da görev süreleri birer sene uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile ilgili karar verilecek. YAŞ kararları kapsamında bazı korgenerallerin de bir üst rütbeye terfi etmesi bekleniyor. Kadrosuzluktan emekliye sevk edilecek olanların durumları da görüşülerek karara bağlanacak.

2021 YAŞ TERFİ KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

2020 YAŞ kararları terfi listesi şu şekilde olmuştu:

30 Ağustos’tan geçerli olmak üzere, 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 35 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 294 albayın görev süreleri ise 2 yıl süre ile uzatıldı. 30 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla emekliye sevk edildi. Açıklamada halen 226 olan general ve amiral sayısının 30 Ağustos itibarıyla 247 olacağı ifade edildi.

30 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Tümgeneral Veli Tarakçı korgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe, Tümamiral Aydın Şirin koramiralliğe terfi ettirildi. Ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tuğgeneraller Tevfik Algan, Halil Soysal, İdris Acartürk, Zorlu Topaloğlu, Muammer Alper, Emre Tayanç, Hakan Öztekin, Davut Ala ve Sıtkı Varlı tümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tuğamiraller Ayhan Gedik ve Mustafa Kaya tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tuğgeneraller Yaşar Kadıoğlu ve Hüseyin Duman tümgeneralliğe terfi ettirilmişti.

- YAŞ kararları kapsamında 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ile Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin görev süreleri bir sene uzatıldı.

- YAŞ kararları kapsamında, Orgeneral İsmail Metin Temel ile 2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

- Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci ile 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın görev süreleri bir yıl uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan YAŞ kararlarına göre, 30 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere görev süresi 1 yıl uzatılan general ve amiraller şöyle :

- Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Korgeneraller:

1- Şeref Öngay

2- Osman Erbaş

3- Yavuz Türkgenci

4- Ali Sivri

5- Selçuk Bayraktaroğlu

Tümgeneraller:

1- Erhan Uzun

2- Yılmaz Yıldırım

Tuğgeneraller:

1- Göksel Sevindik

2- Fedai Ünsal

3- İsmail Hakkı Köseali

4- Burhan Aktaş

5- Faruk Yıldırım

6- Ali Ekiyor

7- Barbaros Kasar

8- Oğuz Tozak

9- Hurşit Ağırcan

10- Özgür Nuhut

11- Sadettin Alp Ergin

12- Ahmet Kasa

13- Mücahit Zorlutuna

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Tuğamiraller:

1- Yalçın Payal

2- Bülent Turan

3- Mehmet Baybars Küçükatay

4- Gürsel Çaypınar

5- Önder Gürbüz

- Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Korgeneraller

1- Ziya Cemal Kadıoğlu

2- İsmail Güneykaya

Tümgeneral

1- Göksel Kahya

Tuğgeneraller

1- Kemal Turan

2- Bülent Tatkan

3- Kadircan Kottaş

4- Yusuf Erge

5- Refik Ölmez

6- Murat Pekşen

7- Ersin Göse