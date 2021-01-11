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Gündem 2021 TOKİ ucuz konut başvurusu nereden, nasıl yapılır?
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2021 TOKİ ucuz konut başvurusu nereden, nasıl yapılır?

2021 TOKİ ucuz konut başvurusu nereden, nasıl yapılır? TOKİ’nin 2021 yılında 35 farklı şehirde yapılacak olan ucuz konut projesi için birçok vatandaşlar projeye ilişkin detayları merak ediyor. Vatandaşlar, TOKİ ucuz konut projesi için başvuruların nereden, nasıl yapıldığını araştırıyor. Peki, 2021 TOKİ ucuz konut başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-01-11 21:41:00 -
2021 TOKİ ucuz konut başvurusu nereden, nasıl yapılır?

2021 yılında Toplu Konut İdaresinin birçok şehirde yapacağı ucuz konut projesiyle düşük gelirli vatandaşlara ev alma imkanını sağlayacak. Önceki senelerde olduğu gibi TOKİ ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birlikte geliri düşük vatandaşlara ucuz konut projesiyle ev sahibi olmalarını sağlamıştı.

2021 TOKİ ucuz konut başvurusu nereden, nasıl yapılır?

TOKİ tarafından daha önce yapılan toplu konutlar ile birçok düşük gelirli vatandaş, ev sahibi yapılmıştı. TOKİ’nin yaptığı açıklamada, 2021 yılında ucuz konut projesi birçok şehirde de devam edeceği belirtildi. Bunun için öncelikle yurttaşlar başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

TOKİ’nin resmi internet sayfasından yapılan açıklamada ucuz konut projesinin 35 şehirde yapılacağı belirtilirken konut sahibi olmak isteyen kişilerin başvuru koşullarını incelemeleri gerektiği belirtilmişti. TOKİ’nin 2021’de toplu konut projelerinin kura çekilişine katılmak için başvuru işlemlerinin bazı aşamaları yapılması gerekmektedir.

İlandaki başvuru koşullarını inceledikten sonra size uyuyorsa peşinatı hazırlamanız gerekir.

TOKİ konut kurası başvurusuna katılmak için istenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası’na şubelerinden ya da ATM’lerinden yatırmanız gerekir.

Daha sonra TOKİ’nin açıkladığı tarihlerde başvuru formu ile peşinat olarak yatırılan tutarın dekontunu gösterip başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

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