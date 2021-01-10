2021 TİS görüşmeleri ne zaman?

Kamu kurumlarında çalışan 4/D'li personellerinin önümüzdeki birkaç yılını kapsayacak olan mali haklarında gelişmeler yakından takip ediliyor. Uzun süredir görüşmelerin başlamasını bekleyen taşeron işçiler, yeni hakların belirlenmesini talep ediyorlar.

Kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerin 4/D statüsüne alınmasından sonra yaklaşık 2 buçuk yıllık mali kazanımları, sosyal hakları dönemi Çalışma Bakanlığı tarafından ilan edilmiş ve uygulamaya sokulmuştu.

Taşeron işçiler söz konusu dönemin ardından bakanlığın belirlediği oranda her 6 ayda yüzde 4 zam almışlardır. Bayramlarda 52 TL ikramiye alan taşeron işçilerin görev tanımları yapılmadı ve tayin hakları da bulunmamaktadır. Kadro süreci öncesinde maaş düzenlemesi yapılan on binlerce taşeron işçi ise daha yüksek maaş alırken asgari ücret almaya başladılar.

Tüm bu konular hakkında talepleri bulunan taşeron işçiler, Türk İş Sendikası aracılığıyla 2021 yılı taleplerini masaya yatıracaklar.

Taşeron işçiler adına masada yer alacak ilk konu maaş zam oranları konusu olacak. Yüzde 4 zam ile uzun süredir alım gücü düşen taşeron işçilerin maaşlarına önemli bir oranda zam yapılması öngörülüyor. Diğer yandan yüzdelik dilim konusunda bir adım atılması da bekleniyor. Üstelik görevleri dışında çalışan işçiler için görev tanımı yapılmasını ve aile birliği için tayin hakları da masada konuşulacak.

Bu taleplerin dile getirilmesi için ise 2021 TİS tarihi merak ediliyor. Henüz TİS görüşmelerinin tarihine ilişkin resmi açıklama yapılmadı. Ancak bahar döneminden önce görüşmelerin başlaması ve sona ermesi öngörülüyor.