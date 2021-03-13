2021 Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli astsubay alımı başvuru tarihleri belli oldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde sözleşmeli astsubay olmak isteyen adaylar, 15 Mart 2021 ve 28 Mart 2021 tarihleri arasında Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemine girerek E-devlet ı üzerinden, T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresini girerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay alım başvuru şartları nelerdir?

1- T. C vatandaşı olmak,

2- Temini yapılacak 1’inci maddedeki tabloda belirtilen öğrenim programlardan mezun

olmak veya geçici kayıt tarihine (16 Ağustos 2021) kadar mezun olabilecek durumda olmak,

3-Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu

belirten Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve sisteme yüklemek,

4- Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun

olanlar için YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve sisteme yüklemek,

5- KPSS puanı şartı aranan branşlar için; 2020 yılında yapılan KPSS sınavında Genel

Kültür ve Genel Yetenek (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak, şehit veya vazife malul

eş ve çocukları için bu puanın en az %80’ini (en az 48 puan ve üstü) almış olmak, (Emniyet

Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya

vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi kapsamında olanlar

6- 01 Ocak 2021 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir.),

7- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

8- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına

fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde

bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü

eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya

uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam

ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm

giymemiş olmak,

9- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş

olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün

açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis

cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış, para cezasına çevrilmiş veya hükmün açıklanmasının

geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu

düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni

kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan

kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan

dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya

kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

10- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

11- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

12- Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

13- Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak

üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve

Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak veya bu okulların

yeterlilik sınavından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, Türk Silahlı

Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay,

uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya

çıkarılmış olmamak,

14- Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine,

toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

15- Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye bulunmadığına dair beyan

sunmak,

16- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

17- Hamile olmamak,

NOT : 1. Adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarının

anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.