2021 Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?
Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde personel olarak çalışmak isteyenlere sevindirici haber İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde çalışmak üzere “Güverte, Makine, İkmal, Uçak Bakım, Bilgi Teknolojileri, İdari" kadrolarında personel alımı yapılacağı İçişleri Bakanlığı tarafından bildirildi. Peki, Sahil Güvenlik astsubay alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir? Sahil Güvenlik astsubay alımına nasıl başvuru yapılır?
İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli astsubay alımı başvuru tarihleri belli oldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde sözleşmeli astsubay olmak isteyen adaylar, 15 Mart 2021 ve 28 Mart 2021 tarihleri arasında Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemine girerek E-devlet ı üzerinden, T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresini girerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay alım başvuru şartları nelerdir?
1- T. C vatandaşı olmak,
2- Temini yapılacak 1’inci maddedeki tabloda belirtilen öğrenim programlardan mezun
olmak veya geçici kayıt tarihine (16 Ağustos 2021) kadar mezun olabilecek durumda olmak,
3-Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu
belirten Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve sisteme yüklemek,
4- Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun
olanlar için YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve sisteme yüklemek,
5- KPSS puanı şartı aranan branşlar için; 2020 yılında yapılan KPSS sınavında Genel
Kültür ve Genel Yetenek (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak, şehit veya vazife malul
eş ve çocukları için bu puanın en az %80’ini (en az 48 puan ve üstü) almış olmak, (Emniyet
Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya
vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi kapsamında olanlar
6- 01 Ocak 2021 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir.),
7- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
8- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına
fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde
bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü
eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya
uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam
ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm
giymemiş olmak,
9- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş
olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış, para cezasına çevrilmiş veya hükmün açıklanmasının
geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan
dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya
kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
10- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
11- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
12- Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
13- Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak
üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve
Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak veya bu okulların
yeterlilik sınavından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, Türk Silahlı
Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay,
uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya
çıkarılmış olmamak,
14- Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine,
toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
15- Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye bulunmadığına dair beyan
sunmak,
16- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
17- Hamile olmamak,
NOT : 1. Adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarının
anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.