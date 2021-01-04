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İSLAM 2021 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman?
İSLAM

2021 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman?

Milyarlarca Müslüman’ın büyük bir şevkle beklediği Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan Bayramı hangi gün?

Yeniakit Publisher
2021-01-04 19:05:00 -
2021 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman?

Müslüman alemi açısından büyük bir öneme sahip olan, 11 ayın sultanı Ramazan ayına hangi tarihte giriyoruz? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 dini günler takvimi yayımlandı. Bu bağlamda; Ramazan ayı ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman? İşte soruların cevabı…


2021 Ramazan ayı ne zaman?


Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

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