  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam 2021 Ramazan ayı ne zaman başlayacak?
Yaşam

2021 Ramazan ayı ne zaman başlayacak?

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de 2021 Ramazan ayının ne zaman başlayacağı ve ilk orucun ne zaman tutulacağı oldu. Diyanet açıkladı: 2021 Ramazan Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

Yeniakit Publisher
2021-01-30 23:37:00 -
2021 Ramazan ayı ne zaman başlayacak?

2021 Ramazan ayının gelmesine artık sayılı günler kaldı. 2021 yılı dini günler takvimi Diyanet İşleri tarafından yayınlandı. 13 Şubat itibariyle başlayacak üç ayların ardından vatandaşlar Ramazan ayının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki,2021 Ramazan ayı ne zaman başlayacak?

2021 Ramazan ayı ne zaman başlayacak?

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2021 yılında 13 Nisan'da başlayacak ve 12 Mayıs'da son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çin ve Rusya durdurdu! Türkiye rekora konuşuyor... Bu sefer gözümüzü zirveye diktik
Ekonomi

Çin ve Rusya durdurdu! Türkiye rekora konuşuyor... Bu sefer gözümüzü zirveye diktik

Uzmanlar, son 10 yılın en kötü ocak ayı performansını sergileyen atının 2020’ye kıyasla daha düşük bir oranda olmakla birlikte 2021’de tüm z..
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki saygısızlık sonra Erbakan'ın bu videosu patladı!
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki saygısızlık sonra Erbakan'ın bu videosu patladı!

Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlık akıllara Milli Görüş lideri merhum Necmettin Erbakan’ın yıllar önce yaptığı..
Geçmişini nasıl temizleyeceksin? Huzurlarınızda FETÖ ile mücadele eden İsmail Saymaz
Gündem

Geçmişini nasıl temizleyeceksin? Huzurlarınızda FETÖ ile mücadele eden İsmail Saymaz

Gazeteci Hilal Kaplan'ın gerçekleri yüzüne vurmasından sonra adeta çılgına dönen İsmail Saymaz, Kaplan'ı suçlama yolunu tercih etse de canlı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay