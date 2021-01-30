2021 Ramazan ayının gelmesine artık sayılı günler kaldı. 2021 yılı dini günler takvimi Diyanet İşleri tarafından yayınlandı. 13 Şubat itibariyle başlayacak üç ayların ardından vatandaşlar Ramazan ayının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki,2021 Ramazan ayı ne zaman başlayacak?

2021 Ramazan ayı ne zaman başlayacak?

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2021 yılında 13 Nisan'da başlayacak ve 12 Mayıs'da son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.