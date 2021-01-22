Radar; trafiğin işleyişi ve en önemlisi trafik kazalarını önlemek için hayatımızda olan radar, hız ölçer sayesinde hız yapan, kontrolsüz kullanan sürücüler için dikkat kaynağı olmaktadır. Radar hız sınırını geçen kişiler için aracın plakasını kaydederek, araç sahiplerine hız sınırı aşımı cezası göndermektedir. Hız sınırının cezaları ise değişiklik gösterir. Limitleri %30 veya %50 değişiklik gösterebiliyor.

2021 radar cezaları ne kadar?

Hız sınırında %30 oranında aşım yapıldığı durumda sürücülere 10 ceza puanı verilmektedir. Bu kapsama giren sürücülerin cezası ise 314 TL olmaktadır. 15 gün içerisinde ödeme yapan sürücülere %25 oranında indirim sağlanmaktadır.

Hız sınırı %30 veya %50 arası aşım yapan sürücülere ise 15 ceza puanı eklenmektedir. Ceza olarak da 254 TL olarak sürücü sahibine yansıtılmaktadır. Yine 15 gün içerisinde cezasını ödeyen vatandaş %25 indirimden faydalanabilir.

Hız sınırında %50’ye yaklaşan sürücüler için ise eklenen puan yine 15 olmaktadır. Cezası ise 1339 TL olarak verilir.

Radar ceza sorgulaması nereden, nasıl yapılır?

Radar cezası sorgulama işlemleri; e-Devlet, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü internet adresleri üzerinden gerçekleştirilebilir.