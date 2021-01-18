2021 PÖH kadın alımı yapılacak mı?

Türk Polis Teşkilatı, Twitter hesabından kadın PÖH resmi paylaşarak açıklamaya, ''Çok Yakında…'' notunu düşmüştü. Bu paylaşım üzerine Polis Özel Harekat birimlerinde görev almak isteyen binlerce kadın adayında heyecanlı bekleyiş başladı.

2021 yılında PÖH kadın alımı yapılacak mı?

2021 yılında kadın PÖH alımlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kadın Polis Özel Harekat alımına yönelik gelişme olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce artık dışardan özel harekat polisi alımı yapılmayacağı yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Dolayısıyla özel harekat polisi olmak isteyen kişiler önce polis olması gerekecek. Daha sonra meslek içinden yapılacak alımlarla özel harekat branşına geçme yöntemi ile PÖH olabilecek.

Kadın PÖH alımı şartları nelerdir?

Kadınlar için henüz bir PÖH alımı açıklaması gelmediğinden dolayı şartlar da henüz belirlenmedi. Konuya ilişkin detaylar geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.