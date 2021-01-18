  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 2021 PÖH kadın alımı yapılacak mı?
Gündem

2021 PÖH kadın alımı yapılacak mı?

2021 PÖH kadın alımı yapılacak mı? Türk Polis Teşkilatı geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Kadın PÖH olmak isteyenler için bu paylaşım, yeni yılda kadın PÖH alımlarının olabileceği konusunda heyecanlandırdı. Bu paylaşım üzerine Polis Özel Harekat birimlerinde görev almak isteyen binlerce kadın adayında heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, 2021 yılında PÖH kadın alımı yapılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-18 14:58:00 -
2021 PÖH kadın alımı yapılacak mı?

Türk Polis Teşkilatı, Twitter hesabından kadın PÖH resmi paylaşarak açıklamaya, ''Çok Yakında…'' notunu düşmüştü. Bu paylaşım üzerine Polis Özel Harekat birimlerinde görev almak isteyen binlerce kadın adayında heyecanlı bekleyiş başladı.

2021 yılında PÖH kadın alımı yapılacak mı?

2021 yılında kadın PÖH alımlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kadın Polis Özel Harekat alımına yönelik gelişme olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce artık dışardan özel harekat polisi alımı yapılmayacağı yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Dolayısıyla özel harekat polisi olmak isteyen kişiler önce polis olması gerekecek. Daha sonra meslek içinden yapılacak alımlarla özel harekat branşına geçme yöntemi ile PÖH olabilecek.

Kadın PÖH alımı şartları nelerdir?

Kadınlar için henüz bir PÖH alımı açıklaması gelmediğinden dolayı şartlar da henüz belirlenmedi. Konuya ilişkin detaylar geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu ne yaman çelişki! Davutoğlu'ndan Erdoğan'a ilginç uyarı: Tasfiye etmek istiyorlar
Siyaset

Bu ne yaman çelişki! Davutoğlu'ndan Erdoğan'a ilginç uyarı: Tasfiye etmek istiyorlar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 28 Şubatçı zihniyetin temsilcisi CHP ile kol kola yol yürüdüğünü ve aynı söylemlerle muhalefe..
Kemal Kılıçdaroğlu'nu sarsacak gelişme! Kulisleri salladı... Meral Akşener'den yeni ittifak kararı
Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu'nu sarsacak gelişme! Kulisleri salladı... Meral Akşener'den yeni ittifak kararı

Millet İttifakı'nda kriz devam ediyor. CHP-HDP ittifakına sıcak bakmayan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'in DEVA Partisi, Gelecek Pa..
Altın alacaklar dikkat! Dünya devi tahminini duyurdu: 2021'de fiyatlar...
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Dünya devi tahminini duyurdu: 2021'de fiyatlar...

Altın fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor. Bank Of America tarafından hazırlanan raporda, 2021 yılı için altın tahmininde bulunuldu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay