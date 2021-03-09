2021 öğretmen ataması ne zaman? 20 bin öğretmen atama takvimi açıklandı mı?

Atama bekleyen öğretmenleri sevindirecek haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geldi. Erdoğan, yaptığı açıklamasında 2021 yılında 20 bin öğretmen atanacağı müjdesini verdi. Bu haberden sonra öğretmen atama tarihi ve öğretmen atama takvimi araştırılıyor. Peki 20 bin öğretmen ataması ne zaman? 20 bin öğretmen atama takvimi açıklandı mı?

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmen atamalarına dair, “Son 18 yılda hazırladığımız bütçelerde aslan payını Milli Eğitim'e ayırdık. 2021'de oran 147 milyar liraya yükseldi.18 yıl önce resmi - özel dahil okul ve kurum sayımız 50 bin 872 iken bugün bu sayı 87 bin 640'a çıktı. Kadro tahsislerinde en büyük payı eğitim ve öğretime ayırıyoruz. 693 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirdik. Öğretmen adaylarımızla bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenin daha atamasını yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Öğretmen ataması ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, atamalar için ön başvurular 15-26 Mart günlerinde yapılacak, sınav merkezleri ise 3 Mayıs tarihinde açıklanacak.

Sözlü sınavlar, 17 Mayıs - 6 Haziran'da yapılacak, sonuçlar da 8 Temmuz'da belli olacak. Adaylar sözlü sınav sonuçlarına dair itirazlarını 12-16 Temmuz tarihleri arasında yapabilecek ve itiraz sonuçlarına 2 Ağustos’ta ulaşabilecek.

Ayrıca koronavirüs hastalığına yakalanan ve karantina uygulaması yüzünden sözlü sınava katılım gösteremeyen adaylar da başvurularını, 17 Mayıs - 18 Haziran'da yapabilecek. Bu durumdaki adayların sözlü sınavları da 21-25 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

Adaylar atama tercihlerini 1-6 Eylül'de yapacak, sonuçlar ise 8 Eylül'de ilan edilecek.

2021 öğretmen atama takvimi belli oldu mu?

Merakla beklenen öğretmen atama takvimi belli oldu.

Sözleşmeli öğretmenlik başvurularında, adayların atanacakları alanlara göre, 2019 veya 2020 yılında yapılan KPSS puan türlerine (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) bakılacak. Adayların başvuru yapabilmesi için ilgili türden 50 ve üzerinde puanının olması gerekiyor.

Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak da başvuru şartları arasında yer alıyor. Bu kapsamda, 1 Ocak 2021'den önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin belgeleri kabul edilecek.

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınav için ön başvurular, "ilkatama.meb.gov.tr" adresinden yapılacak.