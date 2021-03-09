Bir müddettir atama haberi bekleyen öğretmenlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından beklenen müjde geldi. Erdoğan, "Yatırımlarda aslan payını eğitime ayırdık. Eğitim öğretim bütçemiz 211 milyarı aşıyor. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen atamasını daha yapacağız. 20 bin öğretmen atamamızın milletimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasını yaptı. 20 bin öğretmen atama müjdesinden sonra en çok hangi branşlarda atama yapılacağı da söz konusu oldu. 2021 Öğretmen atamaları hangi branşlarda yapılacak? 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı nasıl?

Öğretmen atama takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmen atama takvimi açıklandı. Yayımlanan takvime göre;

Ön başvurular 15-26 Mart tarihlerinde yapılacak, sınav merkezlerinin ilanı ise 3 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Sözlü sınavlar, 17 Mayıs-6 Haziran'da gerçekleştirilecek, sonuçlar da 8 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını 12-16 Temmuz tarihleri arasında yapabilecek ve itiraz sonuçlarına 2 Ağustos'ta ulaşabilecek.

Ayrıca koronavirüs hastalığına yakalanan ve karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını, 17 Mayıs-18 Haziran'da yapabilecek. Bu durumdaki adayların sözlü sınavları, 21-25 Haziran arasında gerçekleştirilecek.

Adaylar atama tercihlerini 1-6 Eylül'de yapacak, sonuçlar ise 8 Eylül'de duyurulacak.

En çok hangi branşlarda atama yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde öğretmen atamasının yapılacağı branşlar ve kontenjan sayılarının tamamı yayımlandı. Bu listeye göre en çok atama yapılacak branşlar ve kontenjanlar şu şekilde:

- 2 bin 883 kontenjanla sınıf öğretmenliği

- 2 bin 94 kontenjanla özel eğitim

- 1938 kontenjanla İngilizce

- 1805 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlikleri