2021 MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak? MSÜ bölümleri, taban puanları

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ), 04 Nisan 2021 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 27 Ocak - 23 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 27 Ocak 2021 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-MSÜ Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

MSÜ'ye girecekler YKS'ye de girer mi?

2021-MSÜ’ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, Başkanlığımızca 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanacak olan ve başvurları 04 Şubat – 02 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için, 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2021-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2021-YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.

2021 MSÜ başvuru kılavuzu için tıklayın

KARA HARP OKULU BÖLÜMLERİ

Endüstri ve Sistem Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Uluslararası İlişkiler

İşletme ve Yönetim Bilimleri

Strateji ve Güvenlik

Tarih

HAVA HARP OKULU BÖLÜMLERİ

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

DENİZ HARP OKULU BÖLÜMLERİ

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Gemi Makineleri Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

KARA ASTSUBAY MYO BÖLÜMLERİ

İnşaat Teknolojisi

Yapı Tesisat Teknolojisi

Bilgisayar Teknolojisi

Mekatronik

Otomotiv Teknolojisi

Uçak Teknolojisi

Elektronik Haberleşme Teknolojisi

Elektrik

İşletme Yönetimi

HAVA ASTSUBAY MYO BÖLÜMLERİ

Mekatronik

Otomotiv Teknolojisi

İnşaat Teknolojisi

Lojistik

Elektronik Haberleşme Teknolojisi

Bilgisayar Programcılığı

Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı

Hava Trafik Kontrol

Elektrik

Güvenlik ve Koruma

Aviyonik Uçak Teknolojisi

Mekanik Uçak Teknolojisi

DENİZ ASTSUBAY MYO BÖLÜMLERİ

Bilgisayar Programcılığı

İşletme Yönetimi

Deniz Ulaştırma ve İşletme

Uçak Teknolojileri

Elektrik Teknolojisi

Büro Yönetimi

Elektrik

Gemi Makineleri

BANDO ASTSUBAY MYO BÖLÜMLERİ

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar

Çalgı Bakım Onarım

MSÜ taban puanları

MSÜ sınavları nasıl yapılacak?

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Psikomotor Testi,

3'üncü gün : Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

Diğer Harp Okulu ve Meslek Yüksek Okulu tercihi olan adaylar için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için).

c. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) giyinmiş olarak gelmeleri gerekmektedir.