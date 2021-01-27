2021 MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak? MSÜ bölümleri, taban puanları
2021 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvuruları ne zaman? ÖSYM’den yapılan açıklamada Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) 04 Nisan 2021’de yapılacağı açıklandı. MSÜ sınav tarihinin açıklanmasıyla birlikte Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Kara Astsubay MYO, Hava Astsubay MYO, Deniz Astsubay MYO ve Bando Astsubay MYO bölümleri için başvuruda bulunacak adaylar 2021 MSÜ başvuruları ne zaman başlayacağını merak ediyordu. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, 2021 MSÜ başvuru tarihleri belli oldu? Peki 2021 MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ), 04 Nisan 2021 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 27 Ocak - 23 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 27 Ocak 2021 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-MSÜ Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
MSÜ'ye girecekler YKS'ye de girer mi?
2021-MSÜ’ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, Başkanlığımızca 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanacak olan ve başvurları 04 Şubat – 02 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için, 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2021-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2021-YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.
2021 MSÜ başvuru kılavuzu için tıklayın
KARA HARP OKULU BÖLÜMLERİ
Endüstri ve Sistem Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Uluslararası İlişkiler
İşletme ve Yönetim Bilimleri
Strateji ve Güvenlik
Tarih
HAVA HARP OKULU BÖLÜMLERİ
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
DENİZ HARP OKULU BÖLÜMLERİ
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Gemi Makineleri Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
KARA ASTSUBAY MYO BÖLÜMLERİ
İnşaat Teknolojisi
Yapı Tesisat Teknolojisi
Bilgisayar Teknolojisi
Mekatronik
Otomotiv Teknolojisi
Uçak Teknolojisi
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektrik
İşletme Yönetimi
HAVA ASTSUBAY MYO BÖLÜMLERİ
Mekatronik
Otomotiv Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi
Lojistik
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Bilgisayar Programcılığı
Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı
Hava Trafik Kontrol
Elektrik
Güvenlik ve Koruma
Aviyonik Uçak Teknolojisi
Mekanik Uçak Teknolojisi
DENİZ ASTSUBAY MYO BÖLÜMLERİ
Bilgisayar Programcılığı
İşletme Yönetimi
Deniz Ulaştırma ve İşletme
Uçak Teknolojileri
Elektrik Teknolojisi
Büro Yönetimi
Elektrik
Gemi Makineleri
BANDO ASTSUBAY MYO BÖLÜMLERİ
Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar
Çalgı Bakım Onarım
MSÜ taban puanları
MSÜ sınavları nasıl yapılacak?
1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),
2'nci gün : Psikomotor Testi,
3'üncü gün : Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.
Diğer Harp Okulu ve Meslek Yüksek Okulu tercihi olan adaylar için;
1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),
2'nci gün : Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için).
c. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) giyinmiş olarak gelmeleri gerekmektedir.