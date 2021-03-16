2021 MEB 19 bin 940 öğretmen alım ön başvurusu nasıl yapılır?

Öğretmen adaylarının merakla beklediği sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuru tarihi MEB tarafından duyuruldu. Yapılan duyuruda MEB sözleşmeli öğretmen alım ön başvurusunun 15- 26 Mart tarihleri arasında alınacağı bildirildi. Öğretmen olmak isteyen adaylar ön başvuruyu nasıl yapacağını merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayları…

2021 MEB öğretmen alım ön başvurusu nasıl yapılır?

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava ön başvuru yapmak için “ilkatama.meb.gov.tr” sitesine giderek elektronik ortamda ön başvuru formu doldurmanız gerekiyor. Siteye Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve E-devlet şifresiyle giriş yapabilirsiniz.

MEB sözleşmeli öğretmen olma şartları nelerdir?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.