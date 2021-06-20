2021 lise sorumluluk sınavı ne zaman ve sınava girmek zorunlu mu?
Sorumluluk sınavı, lise öğrencileri ve hazırlık sınıfındaki öğrenciler için olmaktadır. Lise sorumluluk sınavlarına ise sadece lise öğrencileri girmektedir. MEB tarafından düzenlenen bu sınavın, her yıl düzenlendiği için her yıl soruları hazırlanmaktadır. Peki, 2021 lise sorumluluk sınavı ne zaman ve sınava girmek zorunlu mu?
Sorumluluk sınav tarihleri öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. MEB Lise sorumluluk sınav tarihi açıklandı. Bazı derslerinin kötü gelen notları üzerine sorumluluk sınavına katılım sağlamak zorunda olan öğrenciler sorumluluk sınavı için arayışa girdi. İşte merak edilen haberin devamı…
2021 lise sorumluluk sınavı ne zaman?
2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları 21 Haziran-2 Temmuz 2021 arasında yapılacak.
2021 lise sorumluluk sınava girmek zorunlu mu?
Öğrencilerin sorumlu olunan dersin bir üst programında başarılı olmaları ile birlikte yalnızca alt sınıftaki dersin sorumluluğu ortadan kalkmaktadır. Öğrencilerin kaldıkları derslerden geçebilmeleri için sorumluluk sınavına girmeleri şarttır.