Sorumluluk sınavı, lise öğrencileri ve hazırlık sınıfındaki öğrenciler için olmaktadır. Lise sorumluluk sınavlarına ise sadece lise öğrencileri girmektedir. MEB tarafından düzenlenen bu sınavın, her yıl düzenlendiği için her yıl soruları hazırlanmaktadır. Peki, 2021 lise sorumluluk sınavı ne zaman ve sınava girmek zorunlu mu?