2021 Kurban Bayramı arefesi hangi gün? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?

Kurban Bayram tatili kaç gün olacak? Vatandaşlar dini bayram olmasının yanı sıra tatil olmasından dolayı bayram günlerini araştırıyor. Korona salgını nedeniyle Ramazan Bayramı kısıtlamalı olarak geçmişti. 1 Temmuz itibariyle korona yasaklarının kaldırmış olması nedeniyle vatandaşlar tarafından kuran Bayram tatili planını yapmayı gerektirdi. Hem kurban ibadetini yerine getirmek hem de sılayı rahim yapacaklar arefe hangi gün, arefe günü tatil mi? Kurban Bayram tatili kaç gün olacak? gibi oruların cevabını araştırıyor.

Milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı'nın ne zaman ve ne kadar süre olacağı merak konusu oldu. Kurban Bayramı arife günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz'da idrak edilecek.

Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?

Kurban Bayramı 20 Temmuz’da başlayarak 23 Temmuz’a kadar sürecek. 19 Temmuz (Pazartesi) Kurban Bayramı arifesi de tatil günlerine yarım gün dahil olurken, 4,5 gün resmi tatil olacak. Bu düzenlemeye göre 16 Temmuz Cuma günü mesai bitiminde başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 9 gün sürecek ve 26 Temmuz Pazartesi günü işbaşı yapılacak.

Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

15 Temmuz hangi gün?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - 1 Gün - Perşembe