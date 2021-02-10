2021-KPSS/3 yerleştirme sonuçları açıklandı! 2021-KPSS/3 yerleştirme sonucunu nasıl öğrenebilirim?
ÖSYM, Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlü, KPSS/3 tercih sonuçlarını açıkladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, tarafından yapılan KPSS/3 sınavının yerleştirme sonuçları açıklandı. Peki, 2021-KPSS/3 yerleştirme sonuçları nereden öğrenebilirim?
2021 KPSS tercih sonuçlarıyla ilgili beklenen açıklama geldi. ÖSYM'den yapılan açıklamadan sonra tercih yerleştirme sonuçlarını merak edenler internette sorgulama ekranını araştırmakta. İşte “2021-KPSS/3 yerleştirme sonuçları nereden öğrenebilirim?” sorusunun cevabı…
2021-KPSS/3 yerleştirme sonuçları nereden öğrenebilirim?
KPSS-2021/3: Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı.
28 Ocak - 03 Şubat 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/3 Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 10 Şubat 2021 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir." denildi.
KPSS 2021/3 yerleştirme sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=8146 sitesinden öğrenebilirsiniz.