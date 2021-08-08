2021 KPSS A Grubu Alan Bilgisi soru ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM 2021 KPSS soru ve cevapları

2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Oturumlarında çıkar soru ile sorularına ilişkin cevapları yayınlandı. 07 - 08 Ağustos 2021 tarihlerinde uygulanan 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Testlerinin (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 08 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.40'tan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Testleri Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (%10) tıklayın

Kamu Personel Seçme Sınavı 2021 soru ve cevapları

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum (Cumartesi Sabah)

Kamu Yönetimi

Uluslararası İlişkiler

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum (Cumartesi Öğleden Sonra)

Hukuk

İktisat

Maliye

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum (Pazar Sabah)

İşletme

Muhasebe

İstatistik

Kamu Personel Seçme Sınavı

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum (Cumartesi Sabah)

Kamu Yönetimi

Uluslararası İlişkiler

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum (Cumartesi Öğleden Sonra)

Hukuk

İktisat

Maliye

2021 KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum (Pazar Sabah)

İşletme

Muhasebe

İstatistik