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İSLAM 2021 kandil tarihleri | Regaip kandili ne zaman?
İSLAM

2021 kandil tarihleri | Regaip kandili ne zaman?

Ramazan ne zaman 2021 | 2020 yılına veda etmeye az bir zaman kala vatandaşlar üç ayların ne zaman başlayacağını araştırıyor. 2021 ramazan ne zaman başlayacak? | Regaip kandili ne zaman 2021 | 2021 kandillerin tarihleri

Yeniakit Publisher
2020-12-13 19:32:00 -
2021 kandil tarihleri | Regaip kandili ne zaman?

2021 ramazan ayı ne zaman? | 2020 yılının sona ermesine kısa bir süre kaldı. Hal böyle olunca vatandaşlar üç ayların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, ramazan ne zamana denk geliyor 2021

2021 kandil tarihleri | Regaip kandili ne zaman?

Pek çok kişi üç ayların ne zaman başlayacağını araştırıyor. Üç aylar 13 Şubat 2021’de başlayacak. Regaip kandili ise 18 Şubat 2021’de idrak edilecek.

2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

13 Şubat 2021                   ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

18 Şubat 2021                   REGAİB KANDİLİ

10 Mart 2021                     MİRAC KANDİLİ

27 Mart 2021                     BERAT KANDİLİ

13 Nisan 2021                    RAMAZAN BAŞLANGICI

8 Mayıs 2021                      KADİR GECESİ

12 Mayıs 2021                   AREFE

13 Mayıs 2021                   RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

14 Mayıs 2021                   RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

15 Mayıs 2021                   RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

19 Temmuz 2021              AREFE

20 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

21 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

22 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

23 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

9 Ağustos 2021                HİCRİ YILBAŞI

18 Ağustos 2021               AŞURE GÜNÜ

17 Ekim 2021                     MEVLİT KANDİLİ

Üç ayların hükmü nedir?

Halk arasında üç aylar olarak tabir edilen kullanım Recep, Şaban ve Ramazan ayını ifade eder. Söz konusu bu üç ay son derece önemli ve mübarektir. Efendimiz (SAV) recep ayı başladığında “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır" şeklinde dua etmiştir. Ramazan dışında hiçbir ayın tamamında oruç tutulmaz. Efendimizin recep ve şaban aylarında nafile oruç tuttuğu kaynaklarda yer alır. Zorunlu olmamasına rağmen recep ve şaban aylarında sağlığı yerinde olan kişilerin nafile oruç tutabileceği Diyanet açıklamalarında yer alıyor. 

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