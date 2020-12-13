2021 kandil tarihleri | Regaip kandili ne zaman?
Ramazan ne zaman 2021 | 2020 yılına veda etmeye az bir zaman kala vatandaşlar üç ayların ne zaman başlayacağını araştırıyor. 2021 ramazan ne zaman başlayacak? | Regaip kandili ne zaman 2021 | 2021 kandillerin tarihleri
2021 ramazan ayı ne zaman? | 2020 yılının sona ermesine kısa bir süre kaldı. Hal böyle olunca vatandaşlar üç ayların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, ramazan ne zamana denk geliyor 2021
2021 kandil tarihleri | Regaip kandili ne zaman?
Pek çok kişi üç ayların ne zaman başlayacağını araştırıyor. Üç aylar 13 Şubat 2021’de başlayacak. Regaip kandili ise 18 Şubat 2021’de idrak edilecek.
2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
13 Şubat 2021 ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
18 Şubat 2021 REGAİB KANDİLİ
10 Mart 2021 MİRAC KANDİLİ
27 Mart 2021 BERAT KANDİLİ
13 Nisan 2021 RAMAZAN BAŞLANGICI
8 Mayıs 2021 KADİR GECESİ
12 Mayıs 2021 AREFE
13 Mayıs 2021 RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
14 Mayıs 2021 RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
15 Mayıs 2021 RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
19 Temmuz 2021 AREFE
20 Temmuz 2021 KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
21 Temmuz 2021 KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
22 Temmuz 2021 KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
23 Temmuz 2021 KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
9 Ağustos 2021 HİCRİ YILBAŞI
18 Ağustos 2021 AŞURE GÜNÜ
17 Ekim 2021 MEVLİT KANDİLİ
Üç ayların hükmü nedir?
Halk arasında üç aylar olarak tabir edilen kullanım Recep, Şaban ve Ramazan ayını ifade eder. Söz konusu bu üç ay son derece önemli ve mübarektir. Efendimiz (SAV) recep ayı başladığında “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır" şeklinde dua etmiştir. Ramazan dışında hiçbir ayın tamamında oruç tutulmaz. Efendimizin recep ve şaban aylarında nafile oruç tuttuğu kaynaklarda yer alır. Zorunlu olmamasına rağmen recep ve şaban aylarında sağlığı yerinde olan kişilerin nafile oruç tutabileceği Diyanet açıklamalarında yer alıyor.