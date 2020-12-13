2021 ramazan ayı ne zaman? | 2020 yılının sona ermesine kısa bir süre kaldı. Hal böyle olunca vatandaşlar üç ayların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, ramazan ne zamana denk geliyor 2021

2021 kandil tarihleri | Regaip kandili ne zaman?

Pek çok kişi üç ayların ne zaman başlayacağını araştırıyor. Üç aylar 13 Şubat 2021’de başlayacak. Regaip kandili ise 18 Şubat 2021’de idrak edilecek.

2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

13 Şubat 2021 ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

18 Şubat 2021 REGAİB KANDİLİ

10 Mart 2021 MİRAC KANDİLİ

27 Mart 2021 BERAT KANDİLİ

13 Nisan 2021 RAMAZAN BAŞLANGICI

8 Mayıs 2021 KADİR GECESİ

12 Mayıs 2021 AREFE

13 Mayıs 2021 RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

14 Mayıs 2021 RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

15 Mayıs 2021 RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

19 Temmuz 2021 AREFE

20 Temmuz 2021 KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

21 Temmuz 2021 KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

22 Temmuz 2021 KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

23 Temmuz 2021 KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

9 Ağustos 2021 HİCRİ YILBAŞI

18 Ağustos 2021 AŞURE GÜNÜ

17 Ekim 2021 MEVLİT KANDİLİ

Üç ayların hükmü nedir?

Halk arasında üç aylar olarak tabir edilen kullanım Recep, Şaban ve Ramazan ayını ifade eder. Söz konusu bu üç ay son derece önemli ve mübarektir. Efendimiz (SAV) recep ayı başladığında “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır" şeklinde dua etmiştir. Ramazan dışında hiçbir ayın tamamında oruç tutulmaz. Efendimizin recep ve şaban aylarında nafile oruç tuttuğu kaynaklarda yer alır. Zorunlu olmamasına rağmen recep ve şaban aylarında sağlığı yerinde olan kişilerin nafile oruç tutabileceği Diyanet açıklamalarında yer alıyor.