2021 Kandil günleri ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 takvimine göre kandil günleri tarihleri belli oldu. Müslümanlar kandil günlerinde bol bol ibadet etmek için sabırsızlanırken Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid kandil tarihlerini araştırıyor. 2021 Kandil günleri ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı takviminde 2021 yılı kandil tarihleri yer alıyor. İslam alemi kandil gecelerinde tövbe etmenin, affın, manevi arınmanın ve kendini yenilemenin vesilesi olarak görüyor. Regaip, Mevlid, Miraç, Berat kandilleri dualarla eda edilir. Peki, 2021'de kandil günleri ne zaman?
2021 Kandil günleri ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sayfasında 2021 Kandil günleri duyuruldu. Müslümanların iple çektiği ilk kandil olan Regaip Kandili 18 Şubat tarihinde idrak edilecek. Detaylar şöyle;
Regaip Kandili : 18 Şubat 2021 Perşembe
Miraç Kandili : 10 Mart 2021 Çarşamba
Berat Kandili : 27 Mart 2021 Cumartesi
Kadir Gecesi : 8 Mayıs 2021 Cumartesi
Mevlid Kandili : 17 Ekim 2021 Pazar