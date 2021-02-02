  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam 2021 Kandil günleri ne zaman?
Yaşam

2021 Kandil günleri ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 takvimine göre kandil günleri tarihleri belli oldu. Müslümanlar kandil günlerinde bol bol ibadet etmek için sabırsızlanırken Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid kandil tarihlerini araştırıyor. 2021 Kandil günleri ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-02-02 21:37:00 -
2021 Kandil günleri ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı takviminde 2021 yılı kandil tarihleri yer alıyor. İslam alemi kandil gecelerinde tövbe etmenin, affın, manevi arınmanın ve kendini yenilemenin vesilesi olarak görüyor. Regaip, Mevlid, Miraç, Berat kandilleri dualarla eda edilir. Peki, 2021'de kandil günleri ne zaman?

2021 Kandil günleri ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sayfasında 2021 Kandil günleri duyuruldu. Müslümanların iple çektiği ilk kandil olan Regaip Kandili 18 Şubat tarihinde idrak edilecek. Detaylar şöyle;

Regaip Kandili : 18 Şubat 2021 Perşembe

Miraç Kandili : 10 Mart 2021 Çarşamba

Berat Kandili : 27 Mart 2021 Cumartesi

Kadir Gecesi : 8 Mayıs 2021 Cumartesi

Mevlid Kandili : 17 Ekim 2021 Pazar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya'dan Bakan Hulusi Akar'a şirinlik! Türkçe paylaşım yaptılar
Siyaset

Almanya'dan Bakan Hulusi Akar'a şirinlik! Türkçe paylaşım yaptılar

Doğu Akdeniz'de kendi haklarını koruduğu için yaptırıma giden ancak yaptırımla da yıldıramayınca şirinlik yapan Almanya, Milli Savunma Bakan..
900 bin lira rüşveti geri çevirdiler! Polislere ödül verildi
Gündem

900 bin lira rüşveti geri çevirdiler! Polislere ödül verildi

Kocaeli'de oğluna düzenlediği doğum günü partisi sırasında yakalanan hakkında kesinleşmiş 31 yıl hapis cezası bulunan O.K. polislere kendisi..
Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Önemli bir adım atıldı
Dünya

Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Önemli bir adım atıldı

Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasında yapılan görüşme sonrası Berlin tarafından bir açıklam..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay