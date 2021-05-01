Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı’ndaki test sürüşünün ardından gazetecilerle bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçen yıl 2019’un yüzde 50’sinden fazla yatırım yaptıklarını aktardı. Karaismailoğlu, açılışını gerçekleştirdikleri projelerin ileri mühendislik gerektirdiğini belirtti.

Çalışmalar sürüyor

Yapımı yakında tamamlanacak projelere değinen Karaismailoğlu, “Bayram sonrası Kuzey Marmara Otoyolu’nun son kesimini hizmete alacağız. Malum, Hasdal Kavşağı’ndan ayrılıp Sultangazi’nin altını 4 bin 5 kilometreyle geçen tüneller var. Bu hem İstanbul’un en uzun tüneli hem de 4 şerit olarak dünyanın en geniş tüneli. Açılışı Cumhurbaşkanımız yapacak. Burası HasdalMahmutbey Gişeler’de sıkışan trafiğin alternatif yolu olacak” diye konuştu. Karaismailoğlu, otoyolların afetlere dayanıklı olacaklarını ve depremden etkilenmeyeceklerini vurguladı.

Temel yakında atılıyor

Kanal İstanbul Projesi’nde çalışmaların devam ettiğinin altını çizen Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kanal İstanbul güzergâhında 6 köprü var. İlk köprünün temelini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte haziranda atacağız. Diğer köprülerin de imalatlarına devam ediyoruz. 2021, Kanal İstanbul için önemli bir yıl olacak. Hedefimiz, ihalelerimizi yapıp çalışmalara tam gaz başlamak. Artık bunu bir an önce yapmalıyız çünkü burası İstanbul’daki boğaz trafiğine alternatif bir su yolu projesi. İmar planları ve askı süreçleri bitti. İnşallah önümüzdeki yıllar, Kanal İstanbullu yıllar olacak.”

Finansman sorunu yok

Karaismailoğlu, bazı bankaların Kanal İstanbul Projesi’ni finanse etmek istemediğine yönelik haberlerin dedikodudan ibaret olduğuna dikkati çekti. “Dünyadaki finans kuruluşlarıyla görüşüyoruz. Finansmanla ilgili herhangi bir sorun yok. Hollanda, Belçika, Çin, Rusya hepsi ilgileniyor. Ancak biz, bu işi yerli müteahhit ve yüklenicilerle yapacağız” şeklinde konuştu. Türkiye’nin kamu-özel iş birliği projelerini dünyada en doğru şekilde kullanan ülkelerden birisi olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, “Kuzey Marmara Otoyolu, 8 milyar dolarlık bir proje. Buranın yıllık 2.5 milyar liralık bir tasarrufu var. Hem yolu kısaltıyorsunuz hem yakıttan tasarruf ediyorsunuz” dedi.

Kafaları karıştırmaya çalışıyorlar

Yap-işlet-devret (YİD) modelinde en başarılı projelerden birinin İstanbul Havalimanı olduğunu savunan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Daha bir yılı doldurmadan garanti edilen bütün rakamları sağladık hatta yükleniciden ücret almaya başladık. Yüklenici, devlete kira veriyor ve garantinin üzerine çıkınca yine devlete para ödüyor. Muhalif kesim, yanlış bilgilerle vatandaşın kafasını karıştırmaya çalışıyor. Güya biz, 2020 yılında 2 milyar liranın üzerinde garanti ödemesi yapmışız. Külliyen yalan. Bunu kasıtlı yapıyorlar. 2020’de bir kuruş dahi garantiye esas alınacak para ödemedik. Covid-19 salgınına rağmen İstanbul Havalimanı, Avrupa’nın en çok yolcu taşıyan ve yolcu inen havalimanı seçildi.” Karaismailoğlu, YİD olarak gündemlerindeki projelerin hazırlıklarını yaptıklarını anlatarak, “Bunlar herkese açık ihaleler. Çukurova Havalimanı’nda yatırımcı, 140 turun sonunda belirlendi. Bir de orayı işletirken 300 milyon Euro civarında devlete para ödeyecek. Dezenformasyona kimse inanmasın” ifadelerini kullandı.

Hatlar devreye giriyor

Karaismailoğlu, Ankara-İzmir ve Mersin-Adana-Gaziantep hatlarında çalışmaların sürdüğünü de bildirdi. “Aksaray-Ulukışla-Yenice yani Orta Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan hat üzerinde de önemli bir çalışma var. Onun da ihale hazırlıkları devam ediyor” bilgilerini verdi. Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı’nı yaz döneminde açacaklarını ardından Konya-Karaman YHT Hattı’nı hizmete alacaklarını duyurdu.