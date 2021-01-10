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Gündem 2021 İnfaz koruma memuru alımı ne zaman?
Gündem

2021 İnfaz koruma memuru alımı ne zaman?

2021 İnfaz koruma memuru alımı ne zaman? Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yaptığı açıklamada 2021 Ocak ayı belirtilerek bu ay içinde personel alım ilanlarının geleceği duyurulmuştu. Memur adayları, İnfaz Koruma memuru alımlarına ilişkin detayları merak ediyor. Adaylar, İnfaz Koruma memuru alımlarının ne zaman ve kaç kadro olacağını araştırıyor. Peki, 2021 İnfaz koruma memuru alımı ne zaman? 2021 İnfaz koruma memuru için kaç kadro alım yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-10 23:27:00 -
2021 İnfaz koruma memuru alımı ne zaman?

Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yaptığı açıklamada 2021 Ocak ayı belirtilerek bu ay içinde personel alım ilanlarının geleceği duyurulmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yaptığı açıklamada 2021 Ocak ayı belirtilerek bu ay içinde personel alım ilanlarının geleceği duyurulmuştu. Bu duyurudan sonra Adalet Bakanlığı personel alımları dahilinde ilanı yayımlanacak İnfaz Koruma memuru alım ilanı da yüzlerce memur adayı tarafından araştırılmaya devam ediliyor.

2021 İnfaz koruma memuru alım ilanı ne zaman duyurulacak?

Bakan Abdülhamit Gül tarafından yapılan açıklamada net olarak bir tarih verilmedi. Bakan Gül tarafından yapılan açıklamada 2021 Ocak ayı içerisinde ilanların geleceği duyurulmuştu. 2021 infaz koruma memuru alımı için ilanın en geç 2021 Ocak ayının son haftasına kadar yani 24-30 Ocak tarihleri arasında yayımlanması bekleniyor.

2021 İnfaz koruma memuru için kaç kadro alım yapılacak?

Memur adaylarının merak ettiği konulardan birisi de İnfaz Koruma Memuru için kaç kadro olacağıdır. Önceki dönemlerde yapılan alım ilanlarına bakıldığında Adalet Bakanlığı tarafından yapılan alımlarda en az 5000-6000 İKM memuru alındığı görülmektedir. Dolayısıyla olası bir ilanda yine en az 5000-6000 İKM memuru alımı gerçekleştirileceği öngörülüyor.

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