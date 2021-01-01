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İSLAM 2021 Hicri yılbaşı ne zaman?
İSLAM

2021 Hicri yılbaşı ne zaman?

Yeni yıla girilmesinin ardından vatandaşlar Hicri yılbaşı nedir? 2021 Hicri yılbaşı ne zaman? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Hicri yılbaşının 2021 yılında hangi tarihe ve güne denk geldiği merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Hicri yılbaşı nedir? 2021 Hicri yılbaşı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-01-01 23:41:00 -
2021 Hicri yılbaşı ne zaman?

Hicret olayı; İslam dünyasında takvimin başı olarak kabul edilmektedir. Yeni yıla girilmesinin ardından bazı özel günlerin yeni yıldaki tarihi merak edilmeye başlandı. İslam dünyasında önemli bir yeri bulunan Hicri yılbaşı da bunlardan birisi oldu. Peki 2021 Hicri yılbaşı ne zaman? Hicri yılbaşı nedir?

2021 Hicri yılbaşı ne zaman?

Muharrem Ayı'nın ilk günü hicri yılbaşı olarak geçmektedir. Bu tarih ise 9 Ağustos Pazartesi gününe denk gelmektedir.

Hicri yılbaşı nedir?

Hicri Yılbaşı hicri takvime göre Zilhicce ayının son gecesini Muharrem ayının birinci gününe bağlayan zaman dilimi olarak bilinmektedir. İslami takvime göre bir sonraki güne saat 00:00 da girilmez, bir sonraki güne güneş batması ile (akşam ezanı) geçilmektedir. Bu zaman dilimi ay takvimi esaslı olduğundan dolayı bir sonraki hicri yılbaşı 11 ya da 12 gün daha erken bir tarihe denk gelmektedir.

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