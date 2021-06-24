Suudi Arabistan, bu yıl sadece vatandaşlarına ve ülkede yaşayanlara hac izni vereceğini duyurmuştu. Türkiye'de yaşayan vatandaşlar 2021 yılı hac kayıtlarının ne olacağını merak ediyordu. Diyanet'İn yaptığı son dakika açıklama ile 2021 hac kayıtları ücretleri iade edilecek mi? sorusu yanıt buldu.

2021 hac kayıtları ücretleri iade edilecek mi?

2021 yılına devredilen hacı adaylarının kayıt haklarının 2022 yılına aktarılmasına karar verildi.

2020 yılında kesin kayıt hakkı elde edip hac yapılamadığı için gerekli şartları yerine getirerek hakları 2021 yılına devredilen hacı adaylarının, hac ücretlerinden mahsup edilmek üzere daha önce hesaplarında bırakılan 1000’er riyalin 2022 yılı haccından mahsup edilmek üzere blokesinin devamı şartıyla kayıt haklarının 2022 yılına devredilecek.

2022 yılına kesin kayıt hakkı devredilen hacı adaylarından hacca gitmekten vazgeçenler olması durumunda, ödemiş oldukları ücretlerin tamamının iade edilmesine ve bu kişilerin kazanılmış kura kat sayıları ile gelecek yıllarda kuraya dahil edilmesine karar verildi.

Suudi Arabsitan'ın 2021 hac açıklaması

Başkent Riyad'da 2021 yılı hac vazifesi ilgili basın toplantısı düzenleyen Kasabi, ülkesinin Kovid-19'la mücadelede dünyada ilk sırada yer aldığını belirtti.

Kovid-19'un sürekli mutasyona uğraması ve birçok ülkede aşılara ulaşım imkanı olmaması gibi etkenlerden dolayı bu yılki Hac organizasyonuna ilişkin düzenlemelerin duyurulmasının geciktiğini aktaran Kasabi, yakın zamanda Hac ve Sağlık bakanlarının bu yılki Hac organizasyonuyla ilgili açıklamaları yapacaklarını ifade etti.

Kasabi, ülkesinde şu ana dek yaklaşık 15 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapıldığını, ülke nüfusunun yüzde 40'ının aşılandığını duyurdu.

Kovid-19 aşısı yaptırmanın zorunlu olmadığını belirten Kasabi, "Koronavirüs salgını, mutasyona uğrayan, hızlı yayılan ölümcül bir hastalıktır. Aşı kullanımı zorunlu değil ancak, kişinin kamuya ait alanlara çıktığında, resmi dairelere ve özellikle alışveriş yerlerine gitmek istediğinde aşı olması gerekir. Önce insan sağlığı. Kraliyet, bunu gerçekleştirmek için sert önlemler almıştır." diye konuşmuştu.