2021 ev hanımları nasıl emekli olur? Emeklilik şartları nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu isteğe bağlı olarak emeklilik prim ödemeleri belirlendi. Söz konusu ödemeler ile 2021 yılında kendi primini ödeyerek emekli olmak isteyenler için yapılacak ödeme tutarları ve sağlanacak şartları belli oldu.

Ev hanımları nasıl emekli olur?

Herhangi bir işyerinde aktif olarak çalışmayanların emekli olabilmeleri için çalışanlar ile aynı şartları sağlamaları gerekmektedir. Çalışanlar emekli olabilmek için sigorta prim şartı, gün şartı ve yaş şartını sağlamaları gerekir. İsteğe bağlı sigorta ile de tüm bu şartların sağlanmış olması gerekmektedir.

Ev hanımları ve diğer vatandaşlar isteğe bağlı sigorta ile her ay düzenli ödeme gerçekleştirecekler. Ödeme yaptıkları her ay için sigorta gün sayısını da doldurmaya başlamış olacaklar. Prim ve gün şartını tamamlayan ev hanımları yaş şartını da sağlamaları durumunda emekli olmaları sağlanacak.

Ev hanımlar emeklilik başvurusunda gerekli şartlar nelerdir?

Ev hanımlarının isteğe bağlı olarak sigorta ile emekli olabilmeleri için sigorta gerektiren bir işte çalışmamaları gerekmektedir.

Aktif çalışma hayatında olanlar ise zaten sigorta primi ödedikleri için isteğe bağlı sigorta primi ödememektedirler.

Sigorta başlangıç tarihi 1 Mayıs 2008 ve sonrasında olan vatandaşların emekli olabilmek için, 63 yaş ve 5400 gün prim ödemesi yapması gerekmektedir. Sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihi arasında olanlar 25 yıllık hizmet süresi, 4500 prim günü ve 60 yaş şartını sağlamaları gerekmektedir.

2021 yılında ne kadar ödeme yapılır?

2021 yılında asgari ücrete yapılan zammın ardından isteğe bağlı sigorta prim ücretleri de değişiklik göstermiştir. İsteğe bağlı olarak sigorta kapsamında ev hanımları 2021 yılında 847 TL ödeme yapmaları gerekir. Esnafın 1479’a göre teşvikli tutarı 927 TL, çiftçi’nin ise 2926’ya göre teşvikli tutarı 781 TL olarak ödeme yapacaklar.