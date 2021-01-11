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Ekonomi 2021 Egzoz emisyon ölçümü fiyatı ne kadar?
Ekonomi

2021 Egzoz emisyon ölçümü fiyatı ne kadar?

Egzoz emisyon ölçümü fiyatı merak ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denetiminde 81 ilde gerçekleştirilen egzoz emisyon ölçümlerinin ücretleri ve ölçüm yaptırmayanlar ile emisyon değerleri standartların üzerinde olan araçların sahiplerine uygulanan ceza rakamları yenilendi. 2021 Egzoz emisyon ölçümü fiyatı ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-01-11 17:57:00 -
2021 Egzoz emisyon ölçümü fiyatı ne kadar?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz emisyonlarının neden olduğu kirlilik, kentsel hava kirliliğinin önemli bir kısmını oluşturuyor.

Egzoz emisyon ölçümü bulunmayan ve standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıtlar, insan ve çevre sağlığını tehdit ediyor.

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı 24 milyon 64 bin 532 araç bulunuyor. Araçların egzoz gazı emisyon ölçümü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kontrolünde 81 ilde yer alan istasyonlarda yapılıyor.

2021 Egzoz emisyon ölçümü fiyatı ne kadar?

Yeni yılla egzoz emisyon ölçüm ücretleri arttı. Geçen yıl yapılan her ölçümden 80 lira alınırken, bu sene ücret 90 lira olarak uygulanacak.

Ayrıca yeni yılla 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca egzoz emisyon ölçümlerini yaptırmayan ya da ölçümlerde emisyon değerleri standartlardan yüksek çıkan araçların sahiplerine uygulanacak ceza miktarı artırıldı.

Bu kapsamda, egzoz emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine uygulanan 1895 liralık idari ceza 2 bin 67, yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıtların sahipleri için kesilen 3 bin 791 liralık ceza da 4 bin 136 lira olarak belirlendi.

Belirlenen usul ve esaslara aykırı ölçüm yapan istasyonlara 8 bin 272, yetki belgesi olmadan ölçüm yapan, sahte belge düzenleyenlere de 16 bin 547 lira ceza kesilecek.

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