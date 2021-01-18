Koronavirüs yasakları devam ederken düğünlerin ne zaman başlayacağı merak edilmeye devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararla, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile nişan/düğün salonları kapatılma kararı alınmıştı. Kabine Toplantısının ardından getirilen yasaklara ilişkin değerlendirmeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vaka sayısının belirli bir sayının altına inmesiyle kısıtlamaları kademeli olarak azaltacaklarını belirtmişti.

Düğün salonlarının açılacağı tarih, işletme sahipleri ve evlilik hazırlığında olanlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Koronavirüs vaka sayısında yaşanan düşüş ve aşılama programının başlamasıyla birlikte gözler Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na çevrilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vaka sayısının belli bir rakamın altına düşmesinin ardından kısıtlamaların kaldırılacağını bildirmişti. Fakat düğünlerin başlayacağı tarihle ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

2021 düğünler ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yapılan gibi kısıtlamaları kademeli olarak azaltacaklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesinin şart olduğunun da üzerinde durdu.

Düğünlerin başlayacağı tarihle ilgili İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.