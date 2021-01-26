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Gündem 2021 Dövizle bedelli askerlik ne kadar oldu? Dövizle bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?
Gündem

2021 Dövizle bedelli askerlik ne kadar oldu? Dövizle bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?

Her Türk erkeği, nerede yaşarsa yaşasın askerlik görevini yerine getirmesi mecburidir. Yeni yıla girilmesiyle birlikte dövizle askerlik yapacak adayların ödeyecekleri ücret de belli oldu. Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları, zorunlu askerlik hizmeti için bazı detayları merak ediyor. Peki, Dövizle bedelli askerlik ne demek? 2021 Dövizle bedelli askerlik ne kadar oldu? Dövizle bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-01-26 22:04:00 -
2021 Dövizle bedelli askerlik ne kadar oldu? Dövizle bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?

Her Türk erkeği, nerede yaşarsa yaşasın askerlik görevini yerine getirmesi mecburidir.

Milli Savunma Bakanlığı, yurt dışında ikamet eden Türklere zorunlu askerlik hizmeti hususunda bir kolaylık sağlamaktadır. Yurt dışında yaşayan Türkler, askerlik görevlerini dövizle bedelli olarak yerine getirebilmektedir.

Yeni yıla girilmesiyle birlikte dövizle askerlik yapacak adayların ödeyecekleri ücret de belli oldu.

Dövizle bedelli askerlik ne demek?

Yurt dışında oturma ve çalışma izni alan Türk vatandaşlarının belirlenen dövizli askerlik tutarını ödemeleri durumunda askerlik yapmış sayılmalarını sağlayan sistem dövizli askerlik olarak nitelendirilmektedir.

Dövizle bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?

Askerlik çağına gelmiş ve öğrenimini devam ettirmeyenler için bedelli askerlik başvuruları bulunmaktadır.

Aday kişinin dövizle bedelli askerlik başvurusunun kabul görülmesi için Milli Savunma Bakanlığı’nın internet sayfasındaki uzaktan eğitimi tamamlaması gerekir.

Başvuru belgelerini hazırlamanız ve hatta ücretini yatırmış olsanız bile uzaktan eğitimi tamamlamadıysanız başvurunuz kabul edilmeyecektir.

2021 Dövizle bedelli askerlik ne kadar oldu?

Dövizle askerlik yapacak olanlar bu yıl 4 bin 402,27 euro ödeme yaparak askerlik vazifesini yerine getirebilecek.

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