2021 Doğum Yardım ücretleri ne kadar oldu?

Asgari ücretin 2021 yılında net olarak 2.825,90 TL belirlenmesinden sonra çalışan veya çalışmayan annelere verilen doğum paralarının miktarlarına da zam geldi. Çalışan annelere iş göremezlik ödeneği verilirken, çalışmayan annelere de süt parası ve doğum yardımı veriliyor.

2020 yılında Doğum Yardımı 202 TL olarak ödeniyordu. 2021 ile birlikte bu ödeneğin 225 TL olarak yükselmesi bekleniyor.

Asgari ücretle geçimini sağlayan, ilk defa çocuk doğuran bir anne ise devletten 9 bin 429 TL destek alabilecek.

Doğum yardım parası nasıl alınır?

Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında dünyaya gelen çocuklar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için Doğum Yardımı yapılmaz.

Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun yapıldıktan sonra ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemini yaptırıp, ardından "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin” eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasından sonra bizzat, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla gerçekleştirilir.

Doğum Yardım Başvuruları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurur. Yurtdışında yaşayanların başvuruları ise Büyükelçilik ve Konsolosluklarca alınır. Yurtdışında yaşayanların Türkiye’de bulunmaları halinde ise herhangi bir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler