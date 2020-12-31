“2021, büyüme rakamlarının ivme kazanacağı bir yıl olacak”

Akşam, Türkiye Finans ve sektörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemindeki çalışmaları hakkında bilgi verirken, geleceğe ilişkin öngörülerini paylaştı. Akşam, salgının etkisiyle 2020’nin, küresel ekonomiye paralel olarak Türkiye ekonomisi için de zor bir yıl olduğunu söyledi. Ancak Türkiye’nin güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu vurgulayan Akşam, “Son gelişmelerle birlikte 2021 yılında normale dönüşün ve sürdürülebilir üretimin artacağını, ihracatın ivme kazanacağını ve buna bağlı olarak ekonomik büyüme yaşanmasını bekliyoruz” dedi. “Bu yılı yüzde 40 dolaylarında bir büyüme ile kapatacağımızı öngörüyoruz” diyen Akşam, Türkiye Finans olarak 2021’de de toplumsal fayda ve sürdürülebilir üretim odağı ile hizmetlerine devam edeceklerini söyledi.

Sektör payını artıracak

Sürdürülebilir büyüme vizyonu çerçevesinde müşterilere temas ettikleri her kanalda müşteri deneyimini iyileştirmeyi, müşteri tabanını büyütmeyi, böylece hem Türkiye Finans hem de katılım bankacılığının bankacılık sektöründen aldığı payı artırmayı hedeflediklerini kaydeden Akşam, “Dolayısıyla 2021 yılında da en az çift haneli büyüme öngörüyoruz. 2021 yılında uzaktan müşteri edinimi, bankacılığın ana başlıklarından biri olacak. Biz de bu dönemi en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla planlamalarımızı yapıyoruz. Müşterilerimize dijital ekranlar üzerinden yüz yüze hizmet verebileceğimiz bir iş modeli üzerinde çalışıyoruz. 2021 yılında dijital ve yenilikçi birçok ürün ve hizmetimizle bunu sağlayacağız” değerlendirmesinde bulundu.

‘Hızlı Finansman'a gümüş PSM ödülü

Bu arada Türkiye Finans müşterilerine sunduğu Hızlı Finansman ile Payment Systems Magazine tarafından düzenlenen PSM Awards’un “Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi” bölümü katılım bankacılığı kategorisinde Gümüş PSM ödülüne layık görüldü