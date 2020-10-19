2021 bütçesi Meclis’te

Teklifte giderler 1 trilyon 346.1 milyar lira, faiz dışı giderler 1 trilyon 166.6 milyar lira, gelirler 1 trilyon 101.1 milyar lira, vergi gelirleri 922.7 milyar lira, bütçe açığı 245 milyar lira olarak öngörüldü.

Aslan payı eğitimin

Bütçede aslan payı eğitimin oldu. Eğitim hizmeti veren kurumlara 19.1 milyar lirası yatırım olmak üzere 211.4 milyar lira kaynak ayrıldı. Bütçeden yerel yönetimler 114 milyar lira, tarım da 42.4 milyar lira pay elde etti. Sağlık yatırımlarına ise 20.1 milyar lira ayrıldı. Bu rakam 2020’de 11.6 milyar liraydı. 2021 bütçe teklifinde, en fazla ödenek artışı yatırım projelerinde yapıldı. Bu çerçevede 2020 yılında 56.6 milyar lira olan sermaye gideri ödenekleri, yüzde 83 oranında arttırılarak 103.7 milyar liraya çıkarıldı.

Yeni uygulama devrede

2021 bütçesi, program bütçe esaslarına göre hazırlandı. Program bütçeyle kamu idarelerinin gelir ve giderlerinin hem yasama süreçlerinde hem de kamuoyu nezdinde amaçları ile sonuçlarının anlaşılırlığının güçlendirilmesi dolayısıyla şeffaflığının daha da arttırılması hedefleniyor.