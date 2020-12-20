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Ekonomi 2021 bütçesi kabul edildi
Ekonomi

2021 bütçesi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 10:39:00 -
2021 bütçesi kabul edildi

2021 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi için 509 milletvekili oy kullandı. Teklif, 316 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. 2021 için bütçe giderleri 1 trilyon 346.1 milyar lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 101.1 milyar lira, vergi gelirleri 922.7 milyar lira, bütçe açığı 245 milyar lira olarak öngörüldü. Bütçeden en büyük pay ise 211.4 milyar lirayla eğitime ayrıldı. 2021 bütçesiyle mali disiplini sürdürmek, kamu borçluluğunu düşük seviyelerde tutmak, verimsiz harcama alanlarını tasfiye etmek, eğitimi daha kaliteli kılmak, tarımd

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