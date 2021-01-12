Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta içi bankalar kaça kadar açık? İşte 2021 banka çalışma saatleri

2021 Banka çalışma saatleri ne oldu?

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle ülke genelinde bir dizi yeni koronavirüs tedbiri alınırken bankalar da mesai saatlerini güncelledi. Bu nedenle bankaların çalışma saatleri değişti.

Akbank

Akbank tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren subelerimizde hafta içi 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasinda hizmet vereceğiz"

Denizbank

Denizbank tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Degerli Musterimiz, sizlerin ve calisanlarimizin sagligini korumak adina, sube calisma saatlerimiz 2 Aralik 2020 itibariyle hafta içi 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 olarak degismistir."

QNB Finansbank

QNB Finansbank tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Degerli Musterimiz, Turkiye genelinde subelerimiz 02/12/2020 tarihi itibariyla hafta içi 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasinda hizmet vermeye baslayacaktir"

Garanti BBVA

Garanti BBVA tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Corona virüs tedbirleri kapsamında şubelerimiz 2 Aralık 2020 itibariyle hafta içi 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet verecektir"

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amaciyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasinda hizmet sunacağız."

HSBC

HSBC tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Corona virüs salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık Perşembe günü itibarıyla şubelerimizin çalışma saatleri hafta içi 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 olarak değişecektir"

ING Bank

ING Bank tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Koronavirus'un etkilerini azaltmak icin subelerimizde gecici bir sureyle 3 Aralik 2020'den itibaren hafta içi 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 saatleri arasinda hizmet verecegiz."

Türkiye İş Bankası

Türkiye İş Bankası tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin, çalışanlarımız ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 2.12.2020 Çarşamba gününden itibaren hafta içi saat 10.00-12:30 /13.30-16:00 olacak şekilde değiştirilmiştir"

TEB Bankası

TEB Bankası tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Degerli Musterimiz, Subelerimiz 03.12.2020 tarihi itibariyla hafta ici her gun 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasinda hizmet verecektir. Bankacilik islemlerinizi hizlica yapabilmek icin oncelikli olarak CEPTETEB Internet Subesi ve mobil bankacilik uygulamamizdan faydalanabilirsiniz."

Yapı Kredi

Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan açıklama şöyle:

"2 Aralık 2020 Çarşamba günü itibarıyla Türkiye genelindeki tüm şubelerimizde hafta içi 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz. Tüm şubelerimizde uyguladığımız yedekleme planımız ile bazı şubelerimizden geçici süre ile hizmet veremeyeceğiz"

Halkbank

Halkbank tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amaciyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasinda hizmet sunacağız."

Vakıfbank

Vakıfbank tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amaciyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasinda hizmet sunacağız."