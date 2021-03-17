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Ekonomi 2021 astsubay alım başvuruları ne zaman bitiyor?
Ekonomi

2021 astsubay alım başvuruları ne zaman bitiyor?

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde astsubay olarak görev yapmak isteyen adaylar, astsubay alım ilanlarını takip etmekte. İçişleri Bakanlığı tarafından astsubay personel alım ilanı yayınlandı. Peki, jandarma astsubay alımı ne zaman bitiyor ve nasıl başvuru yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-03-17 15:59:00 -
2021 astsubay alım başvuruları ne zaman bitiyor?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan personel alım ilanında, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde çalışmak üzere 1640 sözleşmeli/muvazzaf astsubay alımı yapılacağı bildirildi. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde astsubay olmak isteyen adaylar, personel alımlarının ne zaman sona ereceğini merak ediyor. İşte merak edilen haberin detayları…

2021 astsubay alım başvuruları ne zaman bitiyor ve başvuru nasıl yapılır?

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere, jandarma, personel, İkmal, istihkam, bakım, muharebe, bando, sağlık kadrolarında sözleşmeli/muvazzaf astsubay alım başvuruları en son 28 Mart tarihinde yapılacaktır. Astsubay personel alımı https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet sitesi üzerinden yapılacaktır.

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