Milyonlarca işçinin merakla beklediği 2021 Asgari ücret zammı 28 Aralık'ta belli oldu. Asgari ücret desteği ne kadar oldu? sorusu 2021 asgari ücret zammının açıklanmasının ardından merak konusu oldu

2021 asgari ücret desteği ne kadar oldu?

Asgari ücret desteği, İşverenlere 2020 yılında sağlanacak olan günlük 2,5 TL, aylık (2,5 TL x 30 gün) 75 TL tutarındaki asgari ücret desteğinin uygulama usul ve esasları, SGK’nın 21.04.2020 tarihli ve 2020/10 sayılı Genelgesinde açıklanmıştır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2021 yılında da asgari ücret desteğini 75 lira olarak ödemeye devam edeceklerini duyurdu.

2021'de geçerli olacak asgari ücret 2 bin 825 TL oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk net asgari ücrette 2020 yılına göre 500 TL artış yapıldığını söyledi.