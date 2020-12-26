  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi 2021 AGİ kaç lira?
Ekonomi

2021 AGİ kaç lira?

2021 asgari ücret zam oranı | Asgari ücret zam oranını merak edenler Ocak 2021’en itibaren maaşlarına AGİ’ye ne kadar zam yapılacağını araştırıyor. Peki, AGİ ne zaman açıklanacak? | AGİ 2021 ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2020-12-26 17:05:00 -
2021 AGİ kaç lira?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısını 28 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirecek. Toplantıda 2021 yılı asgari ücret zam oranı belli olacak. Peki, asgari ücret ne kadar oldu? 

2021 AGİ kaç lira?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında TÜİK bir işçinin ihtiyaç duyduğu asgari geçim tutarını açıkladı. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı.  Söz konusu rakam göz önünde bulundurularak zam yapılırsa maaşlar ve AGİ'ye yüzde 20 zam yansıyacak. Asgari ücret zammı 28 Aralık Pazartesi günü belli olacak. Buradaki rakamlar şimdilik yalnızca bir tahmin:

                                                        2020                      2021

Bekar                                            220,73TL              264,87 TL

Evli eşi çalışmayan                       264,87 TL            317,84 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu      297,98 TL            357,57 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu      331,09 TL            397,30 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu      375,23 TL            450,27 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu      375,23 TL            450,27 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu      375,23 TL            450,27 TL

Evli eşi çalışan                             220,73 TL               264,87 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu               253,83 TL           304,59 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu               286,94 TL           344,32 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu               331,09 TL           397,30 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu               353,16 TL           423,79 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu               375,23 TL           450,27 TL

AGİ nedir?

Pek çoğunuz bir zamanlar alışveriş fişlerinin toplandığını hatırlıyorsunuzdur. Fiş toplama 2007'de yerini AGİ'ye bıraktı. AGİ yani Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.

 

Kısa çalışma ödeneği son başvuru tarihi! Kısa çalışma ödeneği başvurusu ne zaman?
Kısa çalışma ödeneği son başvuru tarihi! Kısa çalışma ödeneği başvurusu ne zaman?

Ekonomi

Kısa çalışma ödeneği son başvuru tarihi! Kısa çalışma ödeneği başvurusu ne zaman?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'de İslamofobi hortladı! Gerici CHP'li Başkan'dan imamlara hakaret
Siyaset

Türkiye'de İslamofobi hortladı! Gerici CHP'li Başkan'dan imamlara hakaret

Türkiye geçmişi geride bırakıp 2023 vizyonuna odaklanırken, oy için de olsa İslam düşmanlığını bir süre bırakmış olan CHP özüne döndü. Parti..
Duyurdular: Sükunet çağrısı yaptık ama karşı karşıya gelmeye hazırız
Dünya

Duyurdular: Sükunet çağrısı yaptık ama karşı karşıya gelmeye hazırız

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Şii milisleri kastederek, "onlarla gerektiğinde karşı karşıya gelmeye hazır olduklarını" bildirdi. ..
Ercüment Ovalı koronavirüse yakalandı! Bakın nasıl iyileşmiş
Gündem

Ercüment Ovalı koronavirüse yakalandı! Bakın nasıl iyileşmiş

Koronavirüse karşı ilaç ve aşı geliştireceğini söyleyip var olan ilacı tavsiye edince infiale neden olan Prof. Dr. Ercüment Ovalı da koronav..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay