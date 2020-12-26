Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısını 28 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirecek. Toplantıda 2021 yılı asgari ücret zam oranı belli olacak. Peki, asgari ücret ne kadar oldu?

2021 AGİ kaç lira?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında TÜİK bir işçinin ihtiyaç duyduğu asgari geçim tutarını açıkladı. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı. Söz konusu rakam göz önünde bulundurularak zam yapılırsa maaşlar ve AGİ'ye yüzde 20 zam yansıyacak. Asgari ücret zammı 28 Aralık Pazartesi günü belli olacak. Buradaki rakamlar şimdilik yalnızca bir tahmin:

2020 2021

Bekar 220,73TL 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL 317,84 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL 357,57 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL 397,30 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL 450,27 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL 450,27 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL 450,27 TL

Evli eşi çalışan 220,73 TL 264,87 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL 304,59 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL 344,32 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL 397,30 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL 423,79 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL 450,27 TL

AGİ nedir?

Pek çoğunuz bir zamanlar alışveriş fişlerinin toplandığını hatırlıyorsunuzdur. Fiş toplama 2007'de yerini AGİ'ye bıraktı. AGİ yani Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.